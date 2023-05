‘ČUDESAN JE OSJEĆAJ, NISAM GA DOSAD IMALA’ Zorica Kondža pohvalila se velikom novošću: ‘Treperimo stvarno’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Zorica Kondža postala je baka! Unučica Natali na svijet je stigla u nedjelju poslijepodne u splitskoj bolnici, a vijest je potvrdila i ponosna baka.

”Postala sam baba, čudesan je osjećaj, nisam ga dosad imala pa analiziram sad sve još. Treperimo stvarno. Jučer smo izašli iz bolnice, malena Natali je sitna, dobrica” rekla je za 24sata Zorica.

Ovo je prvo unuče splitske pjevačice, a otkrila je i da je posebno sretna zbog toga. Sinu Toniju i njegovoj supruzi, već je dale prve savjete.





”Dico moja, svi smo to prošli, te neprospavane noći. Ali to će proći i to će se zaboraviti!”

Podsjetimo, Zorica je već dugi niz godina u braku s poznatim skladateljem, Joškom Banovom s kojim ima tri odrasla sina, a sada i prvo unuče.