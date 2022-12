‘CRPIM NJEGOVU MLADOST NOĆU!’ Poznata glumica otvoreno o svom mlađem dečku: ‘On je stara duša u mladom tijelu’

Britanska glumica Helena Bonam Carter otkrila je detalje svoje ljubavne veze s 21 godinu mlađim dečkom Rye Dag Holmboe. Priznala je redovito šale na račun razlike u njihovim godinama, što ih poprilično zabavlja.

Naime, Helena ima 56, a izbranik njezina srca, povjesničar umjetnosti, 35 godina. Upoznali su se prije četiri godine, a on joj je prva veza nakon razvoda s filmskim redateljem Timom Burtonom.

“Postoje ljudi s kojima sam bila u vezi koji se nisu ponašali u skladu sa svojim godinama, dok Rye uopće nema godina. Crpim njegovu mladost noću. Pohvala svim muškarcima koji cijene drugačije vrste ljepote i što nešto drugo smatraju seksipilnim. Kolagen nije jedini oblik seksualnosti, ima tu karaktera, zabave, nestašluka i humora. Sve dok se smijete, intimnost će biti prisutna”, izjavila je za The Times.





Helena i njen bivši dugogodišnji partner živjeli su u spojenim kućama tijekom svoje 13-godišnje veze, pri čemu je svaka nekretnina bila uređena prema njihovom ukusu i osobnomstilu. Ipak, nakon dugo godina Helena je odlučila otići živjeti s novim dečkom te su zajedno udomili nekoliko kućnih ljubimaca.

“Upoznali smo se potpuno slučajno, bio je to jedan od onih trenutaka koji je bio tako slučajan i na kraju je sve odredio. Bilo je to nevjerojatno”, otkrila je jednom prilikom. “Svako stari različitom brzinom. Moj dečko je nevjerojatno zreo, on je stara duša u mladom tijelu. Što više mogu da poželim? Ljudi se malo boje starijih žena, ali on nije takav i žene mogu biti vrlo moćne kad su starije”, zaključila je.









Podsjetimo se, glumica je veliki uspjeh ostvarila ulogama u “Klubu boraca”, “Kraljev govor”, serijalu “Harry Potter”, “Alisa u zemlji čudesa” i brojnim drugim.