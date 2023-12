Crnogorski glumac Andrija sablaznio fotografijom iz prošlosti: ‘Nije me bila sramota to raditi’

Autor: I.D.

Glumac Andrija Milošević omiljen je među publikom zahvaljujući svom šarmu i dobrom humoru, pa tako često zasmijava i obožavatelje putem društvenih mreža, točnije Instagrama. Andrija je tako jednom prilikom pokazao kako je izgledao prije 25 godina i šokirao sve. Glumac je u dalekoj prošlosti, prije dva desetljeća, izgledao potpuno drugačije, te bi ga na prvi pogled malo tko prepoznao. Andrija je tada imao dugu kosu i bio je drastično mršaviji nego danas.

“Ja prije 25 godina kada sam pogledao svoju sadašnju sliku”, opis je fotografije koju je glumac objavio. Inače, Andrija Milošević je početkom 2022. godine dobio sina Relju sa svojom dugogodišnjom partnericom, također glumicom, Aleksandrom Tomić, koja je često akterica njegovih urnebesnih videa na društvenim mrežama.

‘Nemam tu vrstu taštine’

Inače, crnogorski glumac i komičar Andrija Milošević domaćim gledateljima najpoznatiji iz omiljenog sitcoma “Andrija i Anđelka”, doselio se u Beograd prije više od dvadeset godina, a svoje je skromne i teške početke zapamtio do danas. Milošević je imao 17 godina kada je iz rodnog Nikšća otišao na fakultet u Cetinje. Živio je u studentskom domu i to mu je, kazao je za Blic, bilo najljepše razdoblje života.

Kasnije se preselio u Beograd, gdje je, kako bi nešto zaradio, prodavao novine. “Nije me bila sramota to raditi. Znao sam da je taj novac koji sam zaradio mnogo pošteniji nego da sam ga stekao na drugi način. Trudim se pomagati mladim glumcima. Nemam tu vrstu taštine, volim mlade i talentirane ljude. Osobno sam to doživljavao od nekih divnih ljudi u mom životu koji su mi pomogli – Milan Karadžić, Jagoš Marković, Boro Stjepanović, Svetozar Cvetković, koji me pozvao da dođem u Atelje. Tada sam dobio ospice od sreće, jer me pozvao da radim predstavu”, rekao je Andrija.

Prisjetio se i kako su mu ljudi iz kazališta u kojem je glumio iznajmili stan – kako bi mogao živjeti u normalnim uvjetima. “Divni ljudi su mi iznajmili stan u Maršala Birjuzova i kupili su mi žlice, tanjure, sve ono što je tada bilo potrebno u jednom domaćinstvu, jer nisam mogao to sebi priuštiti. Beskrajno sam im zahvalan i dan-danas”, rekao je.