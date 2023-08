Crnogorska influencerica oglasila se povodom tragedije u Gradačcu: ‘Vi mi se onda nađete pošteni…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Crnogorska tiktokerica i influencerica, Nataša Gardašević-Kovačević, putem društvenih mreža progovorila je o licemjernoj naravi društva. Na to ju je potaknulo nedavno stravično ubojstvo u Gradačcu, o kojemu se ne prestaje pričati.

Nataša je na TikToku podijelila video gdje je prozvala ljude koji su htjeli vidjeti tragičnu snimku. “Dogodi se ubojstvo, femicid, dogodi se da žena bude ubijena, koja je prijavila obiteljsko nasilje. Dogodi se da ta žena bude ubijena u lajvu, na društvenoj mreži i da ta mreža ukloni taj sadržaj zbog nasilja. Tisuću puta smo govorili da se ne treba ponašati senzacionalistički kad se te stvari događaju,” započela je.





“I vi u takvoj situaciji čeprkate da nađete snimku, da vidite, jer to je za vas senzacija kako je jedan luđak – jer znamo da je odsustvo empatije psihopatologija – ubio svoju ženu pred djetetom,” nastavila je te dodala: “I vi čeprkate da nađete snimku, da vidite kako se to dogodilo jer je snimku maknuo Instagram prije nego što ste je uspjeli vidjeti.”

Dvoličnost je bila u fokusu njenog videa radi jedne od ranijih objava. Kaže kako su je tada ljudi kritizirali jer je objavila fotografiju na kojoj doji svoju djecu. Ti isti ljudi, prema njenim riječima, su sada tražili snimku ubojstva.

“I vi mi se onda nađete pošteni kad ja izbacim sliku gdje tandemski dojim dvije bebe s jednom namjerom i ciljem. Prati me 200.000 ljudi na Instagramu, u Crnoj Gori samo 13 posto žena doji, da ohrabrim one žene jer dojenje je generalno jako teško i zahtjevno. I vi se nađete poštene kako je to jedan intiman čin, a ovdje tražite da vidite kako je čovjek ubio ženu,” rekla je Nataša.

Za kraj je rekla kako se upravo u tome vidi stvarna priroda ljudi. “Ljudi na Balkanu su vrlo skloni imati duple standarde i praviti se pošteni ili na tuđi račun ili dok ih netko gleda. Kad se ugase svjetla onda tražite snimku na kojoj je čovjek ubio ženu,” zaključila je.