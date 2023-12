Crnogorki zbog Gotovine zabranjen ulaz u Srbiju: ‘Tako će proći svaki pjevač’

Autor: Barbara Grgić

Pjevačica Selma Bajrami svojevremeno je razbijesnila srpsku javnost kada je na društvenim mrežama isplivala snimka na kojoj je tijekom svog nastupa pokazala rukama simbol dvoglavog orla. Isti je nastup komentirala kontroverzna srpska voditeljica Jovana Jeremić.

U emisiji “Novo vikend jutro” istaknula je da svakome tko zarađuje novac u Srbiji, a propagira antisrpske stavove, treba zabraniti ulaz u zemlju.

“Ja sam za to da svatko, tko bude na bilo koji način vrijeđao ili ugrožavao Srbiju, da dobije najgoru osudu javnosti! To ne može! Ne može da netko pokazuje dvoglavog orla i zarađuje u Srbiji! Kao što je prošla Jadranka Barjaktarević, tako će proći svaki pjevač! Milijune ste zaradili u Srbiji! Nije sporno, pjevač treba pjevati svakom. Pokušali su napakostiti Aleksandri Prijović što je rekla da je pjevačica svih, kao šta sam ja voditeljiva svih”, rekla je Jeremovićeva.

Nakon Thompsonove pjesme, zabranili joj ulaz u Srbiju

Podsjetimo, Crnogorka Jadranka Barjaktarević je na jednom skupu u Crnoj Gori, u Nikšiću, pjevala pjesmu Miroslava Škora i Marka Perkovića Thompsona, “Sude mi”, nakon čega je dobila veliki aplauz, no u Srbiju joj je ulaz nakon tog čina zabranjen na dvije godine.









Škoro je više puta isticao da je posvećena Gotovini i svim drugim hrvatskim generalima.









“Pjesma za sve naše generale, za Zrinskog, Frankopana, Gupca, za sve koji su na pravdi Boga suđeni u prošlom režimu od Bleiburga do Stepinca i proljećara. Pjesma je to i za one pravednike koji su nedužni trunuli u Jasenovcu, za progonjene i suđene kroz povijest“, rekao je Škoro je 2016. za Večernji list.