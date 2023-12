Crnogorac pao zbog krivotvorenja i droge, javio se Jakov Sedlar: ‘Financirao mi je film’

Autor: I.D.

Krivotvorenje hrvatskih dokumenata postalo je uobičajena pojava, kako u zemlji tako i izvan nje. Prema najnovijim informacijama objavljenim u Jutarnjem listu, nedavno su zagrebački policajci pronašli krivotvorenu osobnu iskaznicu s datumom valjanosti do 2027. i vozačku dozvolu koja vrijedi do 2033. na ime glumca Marija Valentića. Međutim, adresa prebivališta navedena u dokumentima pokazuje se kao netočna. Štoviše, na digitalnoj fotografiji tih krivotvorina, adresa pripada Radoslavu K. (35), državljaninu Crne Gore.

Naime, Radoslav K. uhićen je u jednom zagrebačkom restoranu, gdje je bio u društvu Gorana Vidovića (43). Vidović je svjedočio ubojstvu svog prijatelja Tomislava Sablje u Ritzu. Uhićenje se dogodilo 11. prosinca, a osim krivotvorenih dokumenata, povezanost ove situacije s prethodnim kriminalnim događajima sugerira dublje slojeve istrage, uključujući i zapljenjeni kokain. Evo kako se u središtu svega našao redatelj Jakov Sedlar.

Crnogorcu Sedlar ponudio smještaj

Kako piše Jutarnji, na prijedlog tužiteljstva, istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za Radoslava K., kao i za ostatak ekipe. Ova skupina osumnjičena je u vezi s ukupnom zapljenom od 614,85 grama kokaina, dva pištolja, 18 komada pištoljskog streljiva, te veće količine novca za koju se sumnja da potječe od trgovine drogom.

Neslužbeno se doznaje da Radoslavu K. nije bilo drago što će provesti neko vrijeme u istražnom zatvoru, budući da je uhićen zbog rizika od bijega, s obzirom da ga za teritorij Republike Hrvatske, kao stranog državljanina, ne veže ništa. No, Crnogorac se pozvao na svoje zdravstveno stanje pa je, nudeći jamstvo, ali i drugu opciju – mjere opreza uz boravak kod jednog prijatelja u Zagrebu. I to kod poznatog hrvatskog režisera Jakova Sedlara, koji mu je dao ovjerenu izjavu prema kojoj bi Radoslav K., u slučaju da mu se dopusti obrana sa slobode, boravio na Sedlarovoj adresi na Gornjem gradu.

Sedlar: ‘Nismo se vidjeli godinama’

Naime, Radoslav K. je, prema Sedlarovim riječima, prije pet, šest godina u Francuskoj sufinancirao film o ljudima koji su spašavali Židove tijekom II. svjetskog rata, a koji je režirao Sedlar.









“Bio sam u Francuskoj te su me dvojica francuskih producenata filma, koji sam inače snimao u Izraelu o pravednicima među narodima, upoznala s trojicom sufinancijera filma. Dvojica su bili Francuzi, a treći je bio Radoslav, s kojim sam se tad upoznao. Nismo se vidjeli godinama nakon toga te sam na njega slučajno naletio prije mjesec dana u Kavkazu”, otkrio je Sedlar za Jutarnji.









“Pozdravili smo se i on me tad pitao može li mi se javiti ako mu u Zagrebu bude nešto trebalo. Rekao sam da može, a prije nekoliko dana mi se javila njegova odvjetnica i rekla da je uhićen. Pitala me mogu li mu dati izjavu da, ako bude pušten na slobodu, može živjeti kod mene, pa sam to i napravio”, dodao je Sedlar, koji navodno nije znao zbog čega je Radoslav u zatvoru.