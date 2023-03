ČOVJEK SE BORI ZA ŽIVOT, A KOLAR UMIRE OD SMIJEHA! ‘Nek se više ustane, molim te’: HRT-ovoj veteranki se dogodio nezgodan gaf

Autor: Dnevno.hr

Voditeljica Barbara Kolar ugostila je redatelja glazbenih video spotova Radislava Jovanova Gonza u emisiji “Kod nas doma” u utorak poslijepodne na HRT-u.

Na samom kraju razgovora Gonzo je ispričao da radi na novom filmu “Bambina” prema mjuziklu kojeg je na daske splitskog HNK postavio Krešimir Dolenčić.

“U fazi je prijave na HAVC i daj Bože da nas prihvate. To je film koji bi se bavio 86-tom, bilo bi puno muzike, plesa i splitskog ambijenta, jedan onako splitski film. Volio bih taj film posvetiti mom dragom prijatelju, nek se više ustane, Žari Batinoviću. Žare, ustani, molim te!”, rekao je Gonzo sklopivši ruke prema nebu.





A onda se HRT-ovoj veteranki potkrao gaf. Barbara se počela glasno smijati, što je potrajalo nekoliko sekundi.

Vjerojatno nije shvatila da se spomenuti Žare već nekoliko tjedana bori za život u splitskoj bolnici te se nalazi u induciranoj komi.

Nedugo nakon emitiranja emisije Kolar se ispričala gledateljima.

“Nažalost doista nisam znala za to, a nitko me nije upozorio niti tijekom niti nakon razgovora! Ispričala bih se istog trenutka, naravno. A ako ima smisla, budući da nisam u emisiji do idućeg tjedna, voljela bih to napraviti evo preko vas koji ste tu grešku primijetili. S iskrenom željom da se zdravlje gospodina Batinovića čim prije popravi”, rekla je Barbara za Slobodnu i dodala:

“Meni je neopisivo neugodno! Čovjek ne stigne sve pratiti i nije čudo da se ovako nešto dogodi”.

Podsjetimo, Žare je režirao spotove za naše najveće zvijezde, poput Severine, Gibonnija, Olivera, TBF-a, Parnog Valjka, Daleke obale, Nene Belana i dr. Za spot “Teške boje” Gorana Bare osvojio je Porina.