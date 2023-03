‘ČOVJEK NIJE SPAVAO TJEDAN DANA NAKON OVIH SPOJEVA!’ Mirelina šala zgrozila Hrvoja: ‘Kakve gliste?!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Farmeri su konačno imali prilike upoznati žene koje su im pisale. Hrvoje iz ‘Ljubav je na selu‘ ponadao se kako je njegova kandidatkinja voditeljica Anita Martinović, ali ona ga je samo došla obavijestiti o tome tko mu dolazi.

I kandidatkinje drugih farmera dobile su priliku otići s njim na spoj, a u konačnici je razgovarao s Mirelom, Draganom, Vanjom i Vesnom. Dame ga nisu štedjele s pitanjima, što je ovog farmera iz Farkaševca učinilo poprilično nervoznim.

Mirela ga je najprije upitala što traži kod žene, a on joj je odgovorio: “Nemam pojma, neku”, što se njoj nije baš svidjelo. “Nemaš pojma? Neku?” upitala ga je, a on je pokušao pojasniti, no na kraju je samo rekao da mu je teško objasniti.





Razgovor je potom krenuo u neobičnom smjeru. Mirela mu je priznala da je gledala njegov profil na društvenoj mreži i primijetila gliste. “Imaš konje, a imaš i gliste. A ja gliste imam u…”, pokušala se našaliti Mirela, što je zgrozilo Hrvoja. “Kakve gliste’!” upitao ju je.

Kako Mirela nije odustajala od teme glisti, dok je istaknula da su joj konji koje ima ‘ok’, Hrvoje joj je krenuo objašnjavati čemu služe: “Konjski gnoj se stavlja u gliste i gliste to prerađuju i to se prodaje”

“A zato ti služe te gliste?”, iznenadila se pa kasnije komentirala: “On je meni išao objašnjavati za što su te gliste. Mislim ono dečko, bolje da se mi raziđemo, jel’ tako, nego da pričamo o glistama!”

Na red je došla Vanja, koja je nespretno probila led temom zagrebačkog potresa, što se Hrvoju baš i nije svidjelo. Vanja je sudionica koja je pisala Ivanu, a kada je to priznala Hrvoju on ju je pomalo ljutito upitao: “Znači ti voliš na dvije stolice sjediti?”. Vanja je pomalo zatečeno odgovorila da “moram isprobati” i da se nije nikome obvezala.

S Draganom je razgovarao o njenom poslu. “Ozbiljno, žena taksira?”, iznenađeno je komentirao njen posao, no u konačnici mu se nije pretjerano svidjela.

Vesna mu nije pisala, ali je bila zainteresirana s njime popričati jer, kako je rekla, mlađe je slađe! “Koliko imaš godina ako smijem pitati?” upitao ju je Hrvoje. “Za godine se ne pita”, odgovorila mu je Vesna.









Pažnju gledatelja posebno su privukli Hrvojevi spojevi. “Jadan čovjek, šok za šokom!”, “Mislim da čovjek nije spavao tjedan dana u miru nakon ovih spojeva”, “Jadan čovjek”, “Njegove facijalne ekspresije su sve”, neki su od komentara gledatelja.