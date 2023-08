Čola nakon četiri desetljeća otkrio u kakvom je odnosu bio s ‘kraljicom Torcide’: ‘Žao mi je…’

Autor: B.G.

“Malo mi za sriću triba”, “Ti”, “Jedini”, “Željo moja”, samo su neki od hitova velike hrvatske glazbene dive, Doris Dragović. Pjesme su to koje se desetljećima vrte na radijskim postajama, u glas pjevaju na koncertima, a mnogi su parovi uz njih uplovili i u bračnu luku.

Ipak, malo ljudi zna da je Doris, prije nego što je snimila svoje prve pjesme, glumila u nekoliko spotova najveće glazbene estrade legende s ovih prostora – Zdravka Čolića.

Prvi put se Doris Dragović, pravim imenom – Dorotea Budimir – pojavila u spotu za pjesmu “Ti možeš sve”.





Riječ je o velikom Čolinom hitu iz 1984. godine, za koji je tekst napisao Momčilo Bajagić Bajaga, a nalazi se na albumu “Ti si mi u krvi”.

Glumila je Dragović i u Čolinom spotu za pjesmu “Za milijun godina”, za koju je glazbu napisao Zrinko Tutić.

‘Malo smo očijukali’

‘To je bio show ‘Ti si mi u krvi’, koji smo snimali u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: ‘Ja sam Ruška, sjećaš se?’ Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pjevala u splitskoj grupi More. Bila je jako zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena”, rekao je pjevač svojevremeno.









Sreću pronašao s Aleksandrom

Čola je od samog početka svoje karijere slovio za najpoželjnijeg muškarca na Balkanu, a svoju je sreću pronašao sa suprugom Aleksandrom koju je upoznao 1989. godine u Brelima. Vjenčali su se 2001. godine, a zajedno su dobili dvoje djece – kćeri Unu i Laru.









Mlađa Lara nedavno je proslavila 17. rođendan, a njezina starija sestra Una će u listopadu navršiti 22 godine.

Na pitanje kakav je otac, popularni je pjevač više puta odgovorio da je poprilično tolerantan i nije strog.

“Moja je žena puno stroža. Trudimo se postaviti im zdrave granice jer ako dobiješ više nego što treba, nema ni discipline uma ni rada. One su trenutačno posvećene školi i to im je prioritet”, rekao je u jednom intervjuu i otkrio da mu se fotografije njegovih kćeri na društvenim mrežama nimalo ne sviđaju.

‘Ja je ukorim, a ona samo po telefonu…’

Dakako, Čola tu posebno misli na stariju Unu, koju na Instagramu prati gotovo 50.000 ljudi.

“Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva… Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da izradiš slike”, ispričao je pjevač.

Ljubio je same umjetnice

Podsjetimo, brojne su dame željele biti njegove, a jedna od žena koja ga je uspjela zavesti bila je glumica Jasna Ornela Bery.

“Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će biti jedan dio u mom srcu koji je rezerviran samo za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti cijeli život”, istaknula je glumica za bosanske medije.

Imao je Čola i aferu s pjevačicom grupe ABBA, Anni-Frid Lyngstad. Dogodilo se to još davne 1973. godine, kada su oboje nastupali na Euroviziji. Tek kasnije je pjevač progovorio o tome.

“Upoznavanje je palo za klavirom, osmjesi i prostačka bosanska pitanja: ‘Š’a ima, stara?’ Poslije je uslijedio poziv na vikend. Djelovalo je obećavajuće, ali sam se ja nakon cijele te trodnevne idile osjetio iskorištenim poput instant juhe. Skuhaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i svijeće i cvijeće, kockaste zavjesice i stolnjaci, pečena riba u foliji s bademima i eterična ulja… Ali ona prava, jedinstvena, luđačka strast koja se dogodi između muškarca i žene je izostala. Nije bilo spontanosti pa je sve izgledalo kao kad u teretani zakažeš vježbanje u dvoje”, prisjetio se Čola jednom prilikom.

Četiri godine je bio u vezi s Jasnom Dulić, balerinom iz Lokica. Nakon nje, sedam godina je ljubio manekenku iz Rijeke, Elizabetu Vidas.