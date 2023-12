Čola i Halid kupili luksuzne nekretnine u Hrvatskoj: Poznato kako su ih platili

Autor: Barbara Grgić

Ono što je običnim smrtnicima potpuni luksuz, velikim je facama obično sasvim normalno. Tako, primjerice, neke od najpoznatijih regionalnih zvijezda nekretnine kupuju – u gotovini. Jedni od njih su Zdravko Čolić i Halid Bešlić.

Pjevač Zdravko Čolić kupio je luksuzan stan u Marini Verudi, u jednoj od zgrada koje se grade u sklopu skupocjenog projekta smještenog između marine i Pješčane uvale. Ovaj projekt obuhvaća pet zgrada smještenih na brežuljku iznad marine s prekrasnim pogledom na more, saznaje Istarski.hr.

Plaćaju odjednom

Riječ je, naime, o jednom od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u posljednje vrijeme, a planira se izgraditi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada, iako su trenutačni radovi još uvijek u početnoj fazi.

Ono što je svima najzanimljivije su, dakako, cijene, a u ovim zgradama kreću se oko 5500 eura, s obzirom na veličinu i terase koje neki stanovi imaju, moguće je da su neki od njih i znatno skuplji, čak premašujući pola milijuna eura. “Zvijezde vam plaćaju u gotovini odjednom, ne uzimaju kredite”, otkrio je agent za nekretnine Boro Vujović za 24sata.

Halid Bešlić

Bosanskohercegovačka zvijezda, Halid Bešlić prošle je godine kupio zemljište u općini Drače na poluotoku Pelješcu. Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje zaprimljeni su 23. siječnja ove godine, navodi se u vlasničkom listu.









“Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu”, ispričao je ranije za 24sata.