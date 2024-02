Ćiro je imao šestero unučadi i troje djece, ovo mu je smetalo: Evo kakav je teret ponio u grob

Autor: I.D.

Trener Miroslav Ćiro Blažević je bio u dugogodišnjem braku sa Zdenkom te su zajedno podigli troje djece. Ćiro je preminuo 8. veljače prošle godine, ali je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj estradi i u nogometu. Ćirina i Zdenkina kći Barbara rođena je 1962., Katarina 1966., a sin Miroslav 1971. godine. Katarina Blažević Mihalić, zajedno sa suprugom Ivicom i dvoje djece, živi u Dullyju pokraj Lausanne.

Oni upravljaju tvrtkom Fine Cuisine Services koja opskrbljuje luksuzna događanja delicijama i vrhunskom hranom putem prestižnog Gamma Cateringa. Prije toga, Katarina je vodila tvrtku Excellence Luxury Services u Genevi, koja se bavila iznajmljivanjem luksuznih automobila, plovila i privatnih zrakoplova, no ta je tvrtka sada zatvorena. Starija kći Barbara živi s mužem, američkim časnikom, i sinom na Floridi. Najmlađi sin Ćire, Miroslav, živi u Zagrebu sa suprugom i dvoje djece.

Jedno od posljednjih Ćirinih pojavljivanja u javnosti bilo je u rujnu prošle godine, kada se pojavio na premijeri dokumentarnog filma o njegovu životu, koji je režirala Irena Škorić. Njegov sin Miroslav junior tada je govorio o tati.

‘Svađam se s njima oko te blage injekcije’

“On nije samo moj otac, on otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova. Redovito me pitaju što mi je Ćiro, kako da ne, to je ime koje zahtjeva, koliko god ga je teško nositi, toliko ga je i lako nositi. On nije imao previše vremena bit tu, koliko god je mogao biti, bio je. Majka nas je odgojila, ali je njegov autoritet uvijek bio tu”, kazao je tada za InMagazin.

Jednom je za 24sata Ćiro otkrio kako mu se sin, zapravo, trebao zvati. “Htio sam da se zove Joško ili Anto, po braći, a moja kći Barbara već ga je nazvala Miroslav. Zbog takvih sam se stvari osjećao nemoćnim”, rekao je tada. Ćiro je tada emotivno govorio o svojoj obitelji i otkrio da mu je jako teško jer njegova djeca nisu složna, a razlog njihovih nesuglasica jest njegovo bogatstvo. “A ima ga dovoljno za sve”, naglasio je Ćiro. Kada je gostovao u emisiji “Nedjeljom u 2” prije godinu dana, govorio je kako nema podršku kćeri u nekim stvarima.

“Ja imam troje djece i šestero unučadi i svađam se s njima oko te blage injekcije! I moj sin dobije koronu, kao i njegova žena i sin. Molio sam se da ozdrave, ali spočitnut ću im. A kći Katarina, koja živi u Lausannei, toliki je fanatik protiv toga da joj se više ne javljam na telefon! Ne slušaš oca koji ti je omogućio sve! I sad sam ja budala, a ti si pametna. Ne mogu ja biti budala s 87 godina i sve sam prošao. Ona meni kaže: “Tata, da se nisi cijepio, ne bi dobio rak.”









Ćiro se brinuo o unučadi, ali istaknuo je, jednako je strog kao i prema svojoj djeci. Bio je pobornik discipline u svakom pogledu. “Ako nisi strog, odoše djeca na stranputicu. Kad su Barbari bile četiri godine, poželjela je lutku. U džepu sam tad imao pet franaka. Lutka stoji baš toliko, kao i pizza koju sam htio večerati. I umjesto večere kupio sam joj bebu”, zaključio je tada.