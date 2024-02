Ćiro Blažević htio glumicu pa ga osvojila profesorica Zdenka: ‘Poslali su me u sjemenište’

Autor: I.D.

Prošla je gotovo godina dana otkad nas je zauvijek napustio trener svi trenera legendarni Miroslav Ćiro Blažević. Iako smo ostali zakinuti za njegove uzrečice, komentare i savjete, Ćiro će zauvijek biti među nama. Ćiro je preminuo netom prije svog 88. rođendana, iza sebe je ostavio troje djece, šestero unučadi i suprugu Zdenku, s kojom je bio u skladnom braku više od šest desetljeća.

Svoju Nenu, kako ju je zvao, Ćiro je upoznao u Rijeci kao 27-godišnjak. Zdenka je bila maturantica kada su se zaljubili, a kasnije je postala profesorica matematike i fizike. Jednom je prilikom Ćiro ispričao kako je prije Zdenke imao još jednu veliku ljubav u Sarajevu, no kako “nije bila na dobru glasu”.

“Otac je htio pričati s njom, a ja nisam dao. Rekao sam mu da se ne miješa. No onda je došla majka. A ona je na mene imala takav utjecaj da je mogla čak i ljubav moju ugušiti. Sarajka joj nije odgovarala, a Zdenka jest. Cijeli život sretan sam s njom, ne bih izdržao više od 50 godina da nisam”, izjavio je svojedobno.

‘Jednom ja dobijem 50.000 švicarskih franaka’

Ćiro se susreo s raznim životnim izazovima uključujući teške trenutke s suprugom Zdenkom. Njegova životna partnerica je doživjela tešku prometnu nesreću gdje je jedva izbjegla smrt u plamenu automobila, unatoč prognozama liječnika da ima samo tri posto šanse za preživljavanje, ona se izvukla. Naime, nakon preseljenja u Švicarsku bračni par se suočio s teškom financijskom situacijom, pa je njegova Zdenka tada četiri sata dnevno prodavala salatu da bi preživjeli.

Ćiro je jednom prilikom ispričao kakav je utjecaj na njega imala njegova supruga. “Jednom ja dobijem 50.000 švicarskih franaka, toliko u životu nisam vidio, dolazim kući i bacim lovu u zrak: ‘Ženo, evo!‘ A ona meni kaže: Budaletino, kupi to! Ponudio meni Tuđman da budem ministar športa i odem ja kući da se pohvalim, ženo, ja ministar, a ona kaže ovako: Ma, budaletino jedna, gdje ćeš ti biti ministar, ništa ne znaš, samo ćeš se brukati”, pričao je jednom prilikom Ćiro za Gloriju.

“Ja joj povjerujem i tako sam bio ministar samo 25 minuta. Kad se jave neki da bi pisali knjige o meni, žena mi kaže: Kaj ne vidiš da delaju bedačeka od tebe. Zato nisam objavio ni autobiografiju, u kojoj sam opisao strašne dogodovštine, jer je Nena protiv toga. Jedan veliki iz davač u Lausannei, Dimitrijević, osnovao je izdavačku kuću L’Age d’Homme, Solženjicina prevodio, on je pročitao moj rukopis i rekao da je to jedina knjiga gdje u 15 minuta dvaput plačeš i triput se smiješ”, nastavio je.

“Objavite to, molio me, ali supruga nije suglasna. Ona je jedna čista intelektualka i kuži sve, govori nekoliko jezika, spomeni joj bilo kojeg pisca, ako nije bar tri njegove knjige pročitala, pa joj vjerujem kad kaže: ‘Gdje ćeš ti, Ćiro, mužu moj, pisati knjige, a ništa ne znaš. Tko bi to čitao?‘”, ispričao je tada.

Prisjetio se tako jednom Ćiro i tko je prvi prošetao njegovim ljubavnim stazama. “Bila je to časna sestra Aurora! Pitate se kako? Lijepo, mene su moji poslali u sjemenište sa željom da postanem svećenik. Kad ono zaljubih se do ušiju u časnu, koja mi je pomogla da svoju majku uvjerim kako svećenički poziv nije za mene”, pričao je.









“Da netko ne bi pomislio na grešnu vezu, odmah moram kazati kako je to bila jednostrana, platonska ljubav, koja je, po mojemu mišljenju, nešto najupečatljivije, iskreno iz srca i duše. I još nešto, Aurora nikad nije doznala za moju ljubav prema njoj. Ali sam ja spoznao da sam muško. Mislim da nema potrebe elaborirati kako i zašto”, rekao je tada simpatični Ćiro.

Uz to, ovaj trener je imao i zanimljivu simpatiju, poznatu glumicu: “Simpatija mi je bila Milena Dravić. Nije to bila ljubav, već loženje, kako se već kaže. Ja volim samo svoju suprugu, s kojom sam u braku više od 60 godina.”

Podsjetimo, Ćiro je preminuo nakon što se dugo borio sa zloćudnom bolešću koja je, nažalost, metastazirala. Prvi put mu je dijagnosticiran karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.