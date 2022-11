‘ČINE LI DJECU PAMETNIJIMA ILI IH ZAGLUPLJUJU?’ Neki su ih nazivali ‘pomalo zlim’, a veliki povratak hihotavih svemiraca potaknuo je nove debate

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po, Teletubbiesi, Teletubbiesi kaaaažu bok. Tko se ne sjeća zauvijek ovog stiha, upravo je dobio priliku za čuti ga, a oni koji ga se sjećaju, mogu ga, na svoj užas ili na svoju sreću, sada ponovno čuti, ali u novom ruhu.

Naime, svoje Teletubbiese dobit će i nove generacije, zahvaljujući Netflixu, koji je odlučio ponovno pokrenuti BBC-evu uspješnicu za djecu koja se po prvi put emitirala 1997. godine.

Televizijski program za predškolce koji je pratio četiri lika (koji su izgledom asocirali na neku vrstu svemiraca, na glavi imali antene, a na trbuhu ekrane) koji su živjeli u Tubbytronic kupoli, koja je izvirala iz zemlje, te vrijeme provodili u zelenom pejzažu obasjanome suncem u obliku lica nasmijane, malene bebe, kreiran je za BBC.





‘Čine li Teletubbies djecu pametnijima ili ih zaglupljuju?’

Kako u Velikoj Britaniji, tako i u nekim drugim zemljama poput Hrvatske, potaknuo je promišljanja o korisnosti samog programa.

“Čine li Teletubbies djecu pametnijima ili ih zaglupljuju?”, pitao se svojedobno moderator Svjetskog samita o televiziji za djecu, piše BBC Culture.

Neki su program nazivali “regresivnim”, neki “pomalo zlim”, a užarena debata Ade Haug, glavne urednice predškolskog programa na norveškoj NRK i Alice Cahn, ravnateljice američkog PBS-a završila je, među ostalim, u francuskim te američkim novinama. Iako se nastavljao na tradiciju pomalo nadrealnih dječjih programa, sporni program nije bio didaktičan poput svojih prethodnika “Play School” ili “Playdays”

‘Mi smo pokušali zrcaliti život kakav bi on mogao biti djeci’

“Mnogim sadržajima za djecu se prilazi iz perspektive odraslih”, rekla je za BBC Culture Anne Wood, osnivačica produkcije Ragdoll.

“U samom nazivu programa “Play School” naznačeno je da su producenti “podučavali”. Mi smo pokušali zrcaliti život na način koji bi odražavao život kakav bi on mogao biti djeci. Prethodni Ragdollovi programi se tome nisu približili koliko i ‘Teletubbies‘ jer je njihov proces učenja bio konstantan”, rekla je Wood.









Ta im je vizija bila zvijezda vodilja u svakom pogledu; od rudimentarnog govora, jednostavne radnje do fizičke komedije ili pak hihotavog Sunca Bebe; što je djeci bilo vrlo privlačno, dok je roditelje zbunjivalo. Ipak, “Teletubbies” nisu u potpunosti lišeni “obrazovne” komponente, piše BBC Culture.

Debate o korisnosti

“U ranom se djetinjstvu jasna struktura pri podučavanju ne koristi u toj mjeri. Veći naglasak je na izloženosti temama i idejama te brojevima, nazivima te jeziku, to jest, na načinima doživljavanja svijeta. To je slučaj u programu ‘Teletubbies. On ne obrazuje u strogom smislu riječi, no u toj zabavi postoje obrazovne komponente‘”, kaže Tim Smith, razvojni psiholog pri londonskom centru Birkbeck Babylab za BBC Culture.

“Teletubbies” su na trbuhu imali TV ekrane koji su im služili kao prozor u živote djece iz stvarnoga svijeta, a to je, prema Smithovom mišljenju, bio “pametan način uklapanja stvarnih priča u fantastičan svijet koji nalikuje crtićima te ubacivanja obrazovnih sadržaja u zabavni celofan”. Korisno je, smatra Smith i, nekima zamorno, ponavljanje koje djeci pruža još jednu priliku da “utvrde znanje kako bi razumjeli ono što im je predstavljeno i o tome promislili u stvarnome svijetu”.









“Ne postoji dokumentirani dokaz koji bi potvrdio da “Teletubbies” ima ikakvu obrazovnu vrijednost, rekla je psihologinja Susan Linn s Harvarda.

Usprkos debatama oko sadržaja programa kao i skandalima, poput onoga koji je uključivao Davida Thompsona, glumca iza Tinkyja Winkyja (Thompson je, naime, uslijed kraja prve sezone otpušten putem pisma, nakon čega je medijima prodao neprimjerenu, osobnu priču), program je, prema BBC-jevim godišnjim izvješćima, tijekom prve dvije donosio 330 milijuna funti.

Ogromna popularnost

Povratak Teletabija u vidu Netflixove serije neki smatraju manjkavom idejom. Wood, primjerice, Netflixove “Teletubbies” smatra devalvacijom branda, piše BBC Culture.

Wood kritizira digitalne produkcijske tehnike, no najviše je brine da proces pažljivog promatranja i usklađivanja s perspektivom djece ovoga puta nije proveden.

“Teletubbies” su prikazivani u 120 zemalja i prevedeni na 45 jezika. Brojnu su publiku imali u Kini, a doprli su čak i do Irana, koji je kupio 65 epizoda i preveo ih na farsi, piše BBC Culture.