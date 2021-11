CIJEPLJENJA TATJANA JURIĆ OBOLJELA: ‘Jackica ti hrče na gu*ici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš neću valjda noćas otegnut’

Autor: T. Š.

Među pet tisuća koji su ovih dan oboljeli od koronavirusa, našla se i mlada voditeljica Tatjana Jurić. Na svom se Instagram profilu osvrnula na svoje trenutno stanje te je navela kako ne zna što bi bilo da nije cijepljena.

Voditeljica je opisala da je jednu noć mislila da će umrijeti, iako je kaže, prilično staložena osoba. Koronu su joj prenijele nećakinje, koje su, kako tvrdi, virus ‘pokupile’ u školi.

“Samoizolacija. Osmi dan. Pozitivna. Oduvijek sam znala da me ta riječ najbolje opisuje. Na Narodnom su mi, kažu, vijenac već pripremili, iako božićni, a moji su me zvali da me pitaju jesam li imovinu prepisala na njih. E, neće ići”, našalila se na početku svoje objave, a zatim opisala simptome korone.

“Doduše, ima u koroni ta jedna noć kad pod temperaturom ležiš u krevetu, Jackica ti hrče na guzici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš – pa dobro, neću valjda baš noćas, tako sama sa sobom, otegnut’ od kakvog ugruška koji mi neće dati ni da reagiram pokušajući svojima poslati poruku: zovite hitnu. A ja sam cijepljena dvaput i prilično staložena, potvrdit će oni koji me znaju. Pa eto, od ovih skoro 5 tisuća oboljelih ovih dana, i ja sam jedna.

Koronu su mi iz škole donijele nećakinje i iako žive izvan HR, sve to ide u prilog sljedećem – ako je mene relativno ozbiljno sastavilo, a prethodno sam cijepljena, ne želim znati kako bi bilo da je drukčije. Kad dođete u doticaj s virusom, a doći ćete jer to je ‘epidemija’ po svojoj definiciji, lakše ćete je prebroditi ako u sebi već imate neka antitijela. A ta antitijela, osigurava vam cjepivo. Samo to. Ne trebaš biti stručnjak pa da to shvatiš”, napisala je Tatjana, a ubrzo su uslijedile brojne poruke podrške.

“Drži se, Tajči! Lijepo si napisala”, poručila joj je Ivana Mišerić, a glumica Nataša Janjić dodala je: “Uff. Suosjećam. Ozdravi brzo i do kraja.” “Draga Tajči, vrati nam se brzo”, poručila je pjevačica Ida Prester.