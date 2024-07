Cijene frizura i pedikura skočile u nebo i razbjesnile Hrvate: ‘Radije ću hodati kao Tarzan’

Autor: B.G.

Tijekom posljednjih nekoliko godina, posebno nakon pandemije, inflacija je zahvatila mnoge zemlje, uzrokujući porast troškova života. Ovaj fenomen nije zaobišao ni frizerske i pedikerske usluge, koji su povećali cijene svojih usluga, a otkako je u Hrvatsku uveden euro, te su cijene još i više.

Upravo je ta tema u petak ujutro postala goruća na Redditu, a u raspravu oko cijena usluga u salonima uključili su se doslovno svi – i muškarci i žene, od 17 do 77.

“Muško sam, ali mi to nikako nije jasno. Ajde nek mi netko ovo objasni jer se već duže to pitam. Znači, jedna kolegica mi je rekla da ide raditi nokte na ruci za 30-40 eura. Također cijene farbanja kose, šišanja i pranje sam neki dan čuo da koštaju 70 eura. Muško šišanje je nasuprot tome puno jeftinije. Kontam netko će reći duža je kosa, al da sad muško ode s takvom dugom kosom, opet bi ga izašlo jeftinije. A ovo za manikuru/pedikuru mi nema nikako smisla. Jel nije jeftinije sam napraviti nokte nego baciti min. 80 eura za oboje? Nek me netko uvjeri da to nije izrobljavanje”, napisao je korisnik.

Cijene frizerskih usluga skaču i do 250 eura

“Moja frizerka šiša mene i dragog po istoj cijeni – za 10€. Ja imam ekstra dugu kosu, on kratku, al šišanje je šišanje kod nje, neovisno o tome kaj će meni povuć na ravno kosu da sredi vrhove, a njemu raditi nešto više fensi s mašinicom. Što se noktiju tiče – nije ih jeftinije sam radit (ako misliš na gel i slično). Da si sam geliraš nokte je potrebno puno znanja kako napraviti pripremu nokta kako spada bez da ih uništiš, a da ideš lakirat nokte običnim lakom, morao bi ih lakirat svaki dan da budu uredni. Običan lak za nokte lagano odlazi dolje pri pranju suđa ili bilo kakvom drugom radu (a nije da se baš nekome da ulagat svaki dan vrijeme da ih lakira iznova). Lakše je dat novce i miran si mjesec dana do novih, a pri tome su ti cijelo vrijeme uredni”, odgovorila mu je jedna korisnica.

“Nedavno sam zvala salon u Zagrebu da pitam za smeđe pramenove na smeđu kosu (znači ne plave! šta znam da je zahtjevno) i ponudili su mi cijenu 250€… Čak nije ni tolko fancy mjesto”, požalila se jedna Hrvatica.









“Frizeri su stvarno nabili cijene da to nije normalno. Imam dugu kosu i sama se farbam (boju kupim u specijaliziranom frizerskom dućanu za 5e i aktivator je 3e) i baš mi nedavno sestra veli da me časti pa nek odem u salon k njenoj prijateljici”, započela je treća komentatorica.

“Račun je bio 70e (dakle farbanje, pranje i sušenje duge kose). I to mi je bilo puno, a onda skužim da sastrane piše 50% popust. Dakle, u salonu je doslovno 100x skuplje. Tako da ne idem više u salon ni da mi netko plati, stvarno preskupo. A za nokte, također sestra ima tu lampu za gel, pogledala sam par videa na YouTubeu i sama si ih napravim. Lampa i par lakova dođe kao jedan tretman i gotova sam za manje od sat vremena tako da isto ne kužim kako se nekome da bacat i novac i vrijeme”, nastavila je treća Redditovka.

“To je kao i sve danas, imamo boom tih wannabe luksuznih usluga: barberi, body centri, car detaileri, interier solutions dizajneri, make up artists, brunch barovi, fine wine dinning ili kako vec, osobni treneri…Dakle nemam NIŠTA protiv ovih zanimanja ali činjenica je da tko god se baci u biznis danas puca na luksuznu klijentelu i nastoji se brendirati tako. Sukladno tome su i cijene takve kakve jesu. Ja znam lika koji pere felge… Ono, samo felge. Brendiran je na insta kao bog felgi malte ne, lik pošprica felge, obriše detaljno i ispere i naplaćuje ko suvo zlato”, zaključio je jedan muškarac te dodao da bi za taj novac radije hodao kao Tarzan.