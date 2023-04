‘CIJELI ŽIVOT IMAM PROBLEME SA PSIHOM’ Damir Kedžo otkrio odustaje li od glazbene karijere: ‘To ti uništava život’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kada mislimo da nekome, samo zato što je poznat, privatno u životu cvjetaju ruže, ponekad možemo biti miljama daleko od prave istine. U to nas je uvjerio i pjevač Damir Kedžo koji je javno u razgovoru s novinarkom Anom Velom za In magazin otkrio kako se cijeli život bori sa psihom.

Naime, Kedžo je otkrio da boluje od graničnog poremećaja osobnosti te da se nije mogao nositi s anksioznošću i opsesivnim mislima, zbog čega je pomoć potražio na psihijatrijskom odjelu riječke bolnice.

”Htio sam ljudima reći, ljudi ful se bojim, ful sam nervozan, međutim to sam liječio na različite načine, ili bih popio čašu, dvije vina pa išao pjevati, a mislim da to nije način, jer kad kreneš s čašom, dvije kroz deset godina postane boca, dvije, tri, četiri, a ja nisam tip osobe koja želi živjeti destruktivan život”, priznao je Kedžo.





Iako simptome koje opisuje Kedžo, poput nagle promjene raspoloženja, može doživjeti i opisati svaki čovjek kada se nalazi u stresnoj situaciji, druga je situacija kada netko simptome povezane s neugodnim poremećajem proživljava gotovo svakodnevno.

Shvatio je i Kedžo da njegove promjene raspoloženja, borba s anksioznošću te velika osjetljivost na podražaje iz okoline, nisu nešto s čime sam može izaći na kraj i to je bio prvi korak prema njegovom izlječenju.

“Cijeli svoj život imam probleme sa psihom” iskreno je rekao Kedžo i ustvrdio da, kada pogleda unazad, vidi kako su svi ti simptomi uništavali njegov život te je tada shvatio da uistinu ima ozbiljan problem. Ističe kako je sam javni istup za njega i način izlječenja.

Upitan je li teško živjeti pod svjetlima reflektora, pjevač je bez ustručavanja ustvrdio kako je to “užasno naporno”, no da on prije svega obožava pjevati. “To je razlog zbog kojeg živim. Ne pada mi napamet da se prestanem baviti pjevanjem” odlučan je Kedžo kojem se danas mnogi obraćaju i otkrivaju kako se i sami bore s raznim poremećajima, pa i onim s kojim se i on sam bori.

Za kraj je upitan za prognozu Leta 3 na ovogodišnjem Eurosongu, a pjevač je istaknuo kako želi da Hrvatska poluči što bolji plasmanm, no vjeruje da će pobjedu odnijeti Švedska.

Podsjetimo, Damira Kedžu šira je javnost upoznala prije 20 godina u showu ‘Story Supernova Music Talents’. Odonda je uspio nastaviti uspješno graditi svoju glazbenu karijeru, a nedavno se predstavio na Dori s pjesmom ‘Angles and Demons’.









”Suočavanje sa samim sobom obilježilo je moj život u protekle dvije godine te sam želio to iznijeti pjesmom, spotom, ali i nastupom uživo na opatijskoj pozornici”, rekao je nedavno Damir Kedžo.

*Ako u bilo kojem trenutku osjećate da ste na rubu i da je bol prevelika, odmah potražite pomoć. Nazovite blisku osobu ili osobu od povjerenja ili potražite psihološku pomoć koju u Republici Hrvatskoj možete potražiti na brojevima:

U sklopu Klinike za psihijatriju KBC Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.









Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01/2376470 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])