CIJELI SVIJET PRIČA O NJEZINIM RUKAMA! Nicole Kidman je novim fotografijama iznenadila čak i bliske prijatelje

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Oskarovka Nicole Kidman oduševila je svijet novim editorijalom za britanski časopis Perfect. To da 55-godišnja modna ikona zna i obožava pozirati u odjeći slavnih dizajnera i nije neka novost, ali mnoge je iznenadila njezina mišićavost o kojoj su se naveliko raspisali brojni svjetski mediji.

Na naslovnici časopisa Kidman, naime, pozira u Dieselovu topiću i suknji te pokazuje izuzetno mišićave ruke i ramena.



Fotografije je snimila slavna Zhong Lin, a iznenađenje glumičinom fizičkom spremom na Instagramu je iznenadilo njezine brojne slavne prijatelje. “Kakve to mišiće imaš?!” napisala joj je kolegica i bliska prijateljica Naomi Watts.

Iako je najpoznatija po nježnim i raskošnim večernjim haljinama, Nicole je zapravo cijeli život posvećena zdravom životu i vježbanju. Godinama je sudjelovala u popularnom sportskom natjecanju City to Surf in Australia, bavi se jogom i trčanjem, a svima preporučuje – raznovrsnost.









“Miješanje je najbolji način za biti fit. Ako mislite da ćete se svakog jutra do kraja života probuditi i otrčati dva kilometra, to će vam dosaditi nakon tjedan dana. Zato se trudim miješati sportove, trčanje, jogu i šetnje sa suprugom i djecom”, rekla je nedavno u intervjuu za LA Times, a da sve to nisu samo prazne riječi, gotovo svakodnevno dokazuje objavljujući fotografije na društvenim mrežama koje pokazuju da se za ovakav izgled – dobro oznojila.