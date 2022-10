CIJELA OBITELJ BIJESNA NA PJEVAČA! Svi su iz Irenu, majka mu plače: ‘Ljubavnica je dolazila na obiteljska druženja’

Autor: Dnevno.hr

Razvod splitkog pjevača Marka Pecotića Pece posljednjih je dana pod povećalom javnosti. Bivši član klape Iskon i sadašnji član 4 tenora vrlo otvoreno medijima govori što se događa u njegova četiri zida, a danas je čak i otkrio tko je njegova nova ljubav.

“Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno”, obznanio je Pecotić za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, Peco se razvodi od supruge Irene s kojom je bio 16 godina, a zajedno imaju dva sina. Silvia je pak pjevačica s kojom je nedavno snimio pjesmu, a ranije mu je pjevala kao prateći vokal.





“Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi… to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno”, rekao je Splićanin prije koji dan.

Obitelj je u šoku, majka plače

A nakon što je Marko u javnost izašao s informacijom o razvodu, njegova obitelj je ostala u šoku, doznaje Slobodna Dalmacija.

Irena je za Slobodnu kratko rekla da razvod i hajku ne želi komentirati, a kako saznaju od osoba bliskih pjevaču, njoj nije ugodno što se o tome priča, iako je mnogo ljudi na njezinoj strani. Ona je na suprugovu informaciju prije nekoliko dana ostala bez riječi, a pogotovo zato što je Silvia dolazila na obiteljska druženja te su se ona i Marko pravili kao da se među njima ništa ne događa.

Šokirana obitelj se također ne miri s tom odlukom i misle da ih je doveo na stup srama. Ne odobravaju njegove postupke, a Ireni daju punu podršku. Strah ih je i kako će se sve odraziti na sinove. Njegova majka u suzama je otkad je vijest izašla u javnost.

A društvene mreže ljudi upletenih u ovaj društveni trokut govore da su se Silvia i Pecina uskoro bivša žena Irena poznavale više godina, a nekoliko puta su i zajedno pozirale.









Osim toga, Silvia se često i na društvenim mrežama znala pohvaliti fotkama s Markom.