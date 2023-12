Cijela Hrvatska bruji o navodnom razvodu Žanamari Perčić, a pjevačica se oglasila tek sad

Autor: Barbara Grgić

Brojni domaći mediji ovih su se dana raspisali o navodnom navodnom razvodu Žanamari Perčić i njezina supruga, Marija Perčića. Glasine je ovog puta potaknula Marijeva nova pjesma, koju je objavio na svom profilu na Instagramu.

“Budimo ništa, ako smo bolji kad smo sami. Nastavljamo umirati, nismo više sretni. Sve što radimo je ponavljamo našu povijest što uvijek završi u boli. Budimo ništa, možda naša srca trebaju biti slomljena”, stihovi su pjesme koju su mnogi protumačili kao Marijevu osobnu priču.

Glasine nitko od njih još uvijek nije komentirao

Ipak, ni Mario ni Žanamari još uvijek se nisu oglasili na temu razvoda, no Žanamari je objavila novu fotografiju.









Ni ovaj put na njoj nije bilo Marija, a družila se sa srpskom pjevačicom, Kayom Ostojić.

“Malo smijeha, topli čaj, nešto zajedničko, zagrljaj, šala na vlastiti račun… Prijateljstvo i lijepi trenuci su ono što se pamti”, napisala je Žanamari u posljednjoj objavi.







‘Partnerstvo, a ne vlasništvo’

Podsjetimo, krajem srpnja pojavile su se prve glasine o problemima u njihovom braku. Žanamari je obrisala sve fotografije sa suprugom na Instagramu, a kratko nakon toga i misteriozan citat u kojem je pisalo: “Budite s onom osobom koja vam kada izlazite van kaže da se čuvate, a ne bude ljuta zbog toga. Partnerstvo, a ne vlasništvo”.

“Smatram da kada ste dugo zajedno s nekim, da se morate ponekad malo i razdvojiti. Morate neke stvari raditi odvojeno i to je sasvim ok i po meni dobra formula. Ljudi se jednostavno moraju pomiriti s tim nekad koliko god bili posesivni ili ne. Dosta stvari radimo odvojeno, moram priznati i to mi je ok”, rekla je ranije za Story.

“Sve što sam htjela je zabaviti se sa svojom princezom… I zaista jesam jer s njom je svaki trenutak neprocjenjiv. Izlet u predivni Trogir na Opera Selecta festival i reviju mojih dragih Elfsa koji Gabicu već znaju učinilo mi se kao idealna prilika. Osim što nas je dočekao najveći požar ove godine, dan poslije je čitav grad ostao bez vode. Unatoč tome bilo nam je lijepo te smo ostale i treći dan da bi otišle na izlet speed boat-om. Iako imam ogromnu fobiju od brodova i valova izdržala sam taj izlet jer je Gabi mala avanturistica i jako je željela to doživjeti. Nakon svega stigle smo kući i mamu je dočekala medijska hajka umjesto odmora “, napisala je pa onda otkrila gdje je Mario.

“I da… Mario je pronađen. Izgubio se u montaži spota, ali živ je i zdrav”, poručila je tada.