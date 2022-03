CIGI DOBIVA KONKURENCIJU! Kontroverzna bivša djevojka Borisa Rogoznice postaje ‘modna sutkinja’ u novoj emisiji

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Kontroverznu pjevačicu i umjetnicu Alex Ognjenu regionalna je TV postaja Una angažirala kao voditeljicu njihove verzije ‘Modnog suda’ u lifestyle emisiji ‘Una, due, tre’.

U rubrici ‘Modni fight’ svoje će kritike na odijevanje poznatih, osim Ognjene, iznositi i novinar s dugogodišnjom karijerom modela – Filip Šerić.

‘Ovog tjedna vam prikazujemo prvi Modni fight iz Zagreba u kojem vas čeka dvoje modnih eksperata od čijih će komentara strepiti estradnjaci’, najava je nove rubrike na web stranici Une.

Diplomirana modna dizajnerica Alex Ognjena, koja će svojim ‘britkim’ jezikom zasigurno predstavljati konkurenciju RTL-ovu sucu Nevenu Ciganoviću, javnosti je poznata po aferi s bivšim suprugom Doris Pinčić, pjevačem Borisom Rogoznicom.

Aferu su, prema njezinu priznanju, imali od 2016. do 2019. godine, a Boris je nakon razvoda s HRT-ovom voditeljicom tvrdio da njihovom bračnom krahu nije kumovala treća osoba. Kako mu priča ipak ‘ne drži vodu’ potvrdila je tada razočarana Alex Ognjena.

Foto: Luka Gerlanc/CROPIX

‘Na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama. Nedugo nakon što smo se upoznali, počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen’, otkrila je Ognjena.

Ognjena je početkom ove godine na Instagramu objavila da, iako su se potajno viđali, s Borisom nije imala seksualne odnose.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alex Ognjena- Hathor (@alexognjena)







Rogoznica je tadašnju aferu s modnom dizajnericom nazvao ‘popuštanjem muških hormona’ te molio bivšu suprugu Doris za oprost. Prema navodima voditeljice, između bivšeg bračnog para nema drame te su ostali u prijateljskim odnosima.