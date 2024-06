Ciganović otkrio sočan trač o poznatoj Hrvatici: ‘To je mogla svaka šuša’

Društveni kroničar i voditelj Neven Ciganović, bio je dio hrvatske dance scene devedesetih kao stilist, ali i kao izvođač. Svoje pjevačke karijere prisjetio se u podcastu ‘Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem’ u kojemu je otkrio i sočan trač o poznatoj Hrvatici, isto bivšoj pjevačici.

Upitan kako to da se on, kao ni mnogi pjevači iz tog perioda nisu nastavili baviti glazbom, Ciganović je ustvrdio kako je za sve kriv playback, kao i teški uvjeti u kojima su tada nastupali.

“Traumatično je najviše bilo to što, ja nisam imao taj problem jer nisam znao pjevati, ali ti neki ljudi koji su znali pjevati, poput Kasandre, njima je bilo jako frustrirajuće da može pjevati svaka šuša i da ta šuša izađe i s njom nastupa na istom koncertu gdje se Kasandra trudi pjevati i pokazati glas, a ova će samo otvarati usta na playback”, rekao je Neven.

“Znam da se o Viktoriji pričalo”

“Bilo je pjevačica kojima je čak netko drugi snimio pjesmu”, ustvrdio je, a na Dorijanovo pitanje o kome se radi, otkrio je i jedno poznato ime. “Znam da se o Viktoriji pričalo da ona ne pjeva, to je glas od jedne Cecilije”, rekao je Neven.

Viktorija na koju misli je Viktorija Rađa, rođena Đonlić, koja je devedesetih imala megahit “Nema veze”, a objavila je i još nekoliko pjesama pod vodstvom menadžera Zorana Škugora, nakon čega se povukla sa scene, udala za košarkaša Dinu Rađu te posvetila obiteljskom životu.

“Tad je bilo vrlo jednostavno postati pjevač, ja ni ne znam pjevati pa sam pjevao”, ustvrdio je Neven i dodao da, unatoč uvriježenom mišljenju, to doba u hrvatskoj glazbi nije baš bilo glamurozno. “Od glamura stvarno nije bilo previše, to su bila vremena kad se nastupalo po opskurnim mjestima… Meni je scenski nastup bio jako bitan i uvijek sam vodio plesačice sa sobom. To su bile tinejdžerice koje su išle u srednju školu, uz taj moj neki imidž imale su vrlo oskudne kostime. Onda bi mi nastupali po kavanama gdje bi oni složili stage od kištri za pive”, prisjetio se Ciganović.

Nakon Ciganovića, u istom je podcastu gostovala Viktorija Đonlić Rađa, nekadašnja misica i pjevačica, koja se osvrnula na svoju glazbenu karijeru.

“Puno sam nastupala, bila sam prva na top ljestvicama, a doma sam gledala hoću li si kupiti jogurt ili cigarete”, prisjetila se svojih tinejdžerskih godina, a onda joj je u život ušao Rađa i sve se promijenilo. “Malo pomalo, pojavio se taj visoki gospodin koji me odveo”, otkrila je Rađa.