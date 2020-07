CIGANOVIĆ NEVIĐENO UDARIO NA GRUBNIĆA: Je li ovo dokaz da je lažirao let privatnim avionom? Nazvao ga krelcem

Autor: Dnevno

Marko Grubnić se prije nekoliko dana na Instagramu pohvalio da na Lošinj leti privatnim avionom, a objavio je i snimke s leta. Neven Ciganović već danima ga ima na meti pa mu ni ove njegove objave nisu promakle. Sada ga je optužio da je pokrao snimke leta te na svom Instagram Storyju objavio fotografije koje jako nalikuju Grubnićevim.

“Kad je ovaj ‘krelac’ izjavio da on ‘svoje’ fotke ne photoshopira nego ih samo provuče kroz filter, nisam vjerovao. No sad me razuvjerio, iako je fotke maznuo drugima”, napisao je uz fotografije.