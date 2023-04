CHEF MELKIOR OTKRIO KAKO SE RIJEŠITI MAMURLUKA: Ne znate kuhati, a želite nešto pripremiti za dejt? ‘Ovaj recept sam dao prijateljima, svi su to radili’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić je održala četvrto ovogodišnje izdanje jedinog interaktivnog talk-showa Ženska priča, koji ide uživo ispred publike u klubu Sax!, i to na temu Kad nam muškarci kuhaju!, a u gostima su bili: podravkin kuhar Mišel Tokić, član žirija Masterchefa Melkior Bašić te novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish.

Kao i svaki put kada na sceni nastupaju muškarci tada atmosfera u klubu bude uzavrela do maksimuma, što zbog iskrenosti, što zbog neupitnog smisla za humor za što su zaslužni gosti koji su bez imalo zadrške i dlake na jeziku nastojali ženskoj publici dati odgovor na pitanje: “Zašto muškarci u zadnje vrijeme sve češće kuhaju?”

Pričali su i o svojim počecima u svijetu kulinarstva, stažiranju po restoranima, otkrili sve tajne “kužinavanja” u stresnim uvjetima te podjelili s publikom kako su neizmjerno zahvalni kada im prijatelji kuhaju, ali da podjednako vole i ugoščavati. Pričalo se o kuhanju kao sredstvu zavađanja žena, o vrstama hrane i pića koji su sigurni afrodizijaci, složivši se kako je svaka hrana afrodizijak, ako se ženi sviđaš kao osoba, zbog čega ti je onda prolaz zagarantiran.





Kako se bliži Uskrs, tako se govorilo i o uskršnjim delicijama, receptima, ponekim trikovima, uz jasnu poruku kako za blagdane treba uživati, a ne poludjeti od pustog nakuhavanja. Publika se najviše smijala na temu najluđih anegdota iz kuhinje i druženja do ranih jutarnjih sati, kojih je uistinu na pretek, uz poneku tajnu za uspješan lijek protiv mamurluka.

Liječenje mamurluka i najčešće greške

Kratko smo porazgovarali s gostima koji su oduševili prepuni Sax! i otkrili neke zanimljive informacije. Sva tri gosta smo upitali kako liječiti mamurluk, a dobili smo i neke vrlo korisne savjete.

Melkior je, prema vlastitom osobnom iskustvu istaknuo šampanjac kao glavni saveznik u borbi s mamurlukom, Mišel je spomenuo passatu, dok je Ribafish ustvrdio da ni sirutka ne bi bila loša. Naime, chef Melkior je istaknuo gdje najčešće griješimo kada se pokušavamo riješiti mamurluka i pojasnio što nam je zapravo potrebno.

“Nešto pojedite i popijte dvije, tri čaše šampanjca. Ujutro su vam potrebne kiseline. Svi pogriješe kad popiju kavu, cedevitu, nemojte to. Stavite si kiselinu u želudac da vam želudac proradi”, istaknuo je Melkior.

Tokić je otkrio kako dobiti mekane njoke. “Njoki vam nikad neće biti mekani ako imate stari krumpir, ako pije puno vode, odnosno brašna, tako da ga nikad nećete dobro napraviti. Kad budete radili njoke, radite ga s mladim krumpirom, to vam je najjednostavnije”, pojasnio je podravkin kuhar.

Ribafish je dao zanimljiv savjet u vezi pive, odnosno izbjegavanja glavobolje. “Bilo bi dobro da pivo točite tako da uzmete flašu i idete po sredini čaše jer taj višak loših tvari iz piva izleti van, a ako točite uz stijenku čaše onda će to sve ostati i sutra će vas boliti glava”, rekao je dobri poznavatelj piva.









“Nemojte jesti rakove na placu u Colombu”

Ljubitelj tripica, graha, punjene paprike, mesa,…Domagoj Jakobović Ribafish ispričao je na Ženskoj priči što je sve kuhao na dejtovima i kako su dame reagirale na jednostavna jela koja je pripremao, a nama je otkrio i nešto više o hrani koju je kušao i posljedicama kušanja iste.

Najprije smo upitali Ribafisha koja ga je hrana ‘začepila’ a koja ‘potjerala’ toliko da ju ne bih preporučio onima osjetljivijeg želuca.

“Bio sam nedavno na Šri Lanki i probao njihov street food. Nemojte jesti rakove na placu u Colombu jer će biti svega. Što se tiče štopanja, isto bih preporučio test parizerom. Probali smo 19 parizera jedan dan i osjećao sam se kao gumiflex tri dana”, rekao nam je Ribafish, koji navodi da za putovanje uvijek priprema sendvič s parizerom, majonezom i krastavcem, no više od jednom mjesečno ga se trudi ne konzumirati.









Upitali smo ga koja hrana ‘grubo napada njegove okusne pupoljke’, odnosno što uistinu ne može jesti. “Imam problema s graškom jer sam kao klinac imao određeno riganje na tri razrednice 1.b, a i c i jednostavno dandanas kad dođe do mene grašak, ne mogu. Pojedem francusku salatu reda radi, ali nije da mi je ugodno”, otkrio je bloger.

Kako je dosta često mnogima u grašku problem kopar, upitali smo ga je li to slučaj kod njega. “Kopar recimo u jednom lancu brze prehrane apsolutno ne podnosim baš zbog kopra jer stave te krastavce koji su naparfemizirani koprom i to mi je jezivo to izbjegava”, poasnio je Ribafish.

Sezonsko povrće i rižoto sa šparogama

Podravkinog chefa Mišela Tokića smo upitali kojih pet namirnica uvijek ima u kuhinji, što bismo trebali jesti u proljeće, a on nam je dao i zanimljivu ideju.

Maslinovo ulje, riža, luk, češnjak i neko meso bilo kozica, bilo neko crveno meso su namirnice koje Tokić uvijek ima u kuhinji. Tokić navodi kako bi u ovo proljetno vrijeme svakako trebali iskoristiti sezonsko povrće, a kao prijedlog jednog ukusnog proljetnog jela navodi rižoto sa šparogama.

Tokić nam je otkrio kako sam voli jesti lagana jela. Kako je iz Dalmacije, a u njegovoj kuhinji se osjeti i utjecaj Italije, odnosno Venecije, voli pripremati slatkasta, lagana i brza jela, a posebno voli rižu i tjesteninu.

Što skuhati za dejt kada ne znamo kuhati

Melkior Bašić nam je, pak, otkrio što pripremiti za dejt ako želimo nekoga oduševiti, no u kuhinji se baš i ne snalazimo najbolje.

“Prvo jelo koje sam ja radio za dejtove i dao recept prijateljima pa su onda i oni svi radili je bila kuhana riža kao prilog, neko dugo zrno s piletinom u umaku od limuna. Piletinu malo pobrašnite, zapečeštena tavi, zalijete vodicom ili temeljcem, dodate soli i papra te na kraju kap vrhnja i malo soka od limuna i to je to”. Kako ne bi karbonizirali meso, Melkior navodi kako je isto gotovo kada poprimit zlatnu boju.

Upitali smo ga je li točno da će nam sa žlicom majoneze carbonara biti kremastija, Melkior navodi kako taj savjet nije točan i da majoneza ne ide u carbonaru, ali ističe da možemo iskoristiti majonezu u jednom slučaju: “Možete napraviti hladnu carbonaru pa je onda ok kao salata”.

Kad je u pitanju carbonara, Melkior ističe kako je najbitnije da umak ne zakipi, da nam tava nije prevruća i da nikako ne ubacujemo u jaja toplu procijeđenu tjesteninu jer ćemo tako odmah skuhati jaja te će sve biti u grudicama.

Bila je to večer puna emocija, smijeha i nezaobilazne zabave, zbog čega je popularan talk show i ovom mjeseca bio do zadnjeg mjesta rasprodan.