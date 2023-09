Charles uživa u njihovoj kući u Istri, a evo gdje se nalazi Ella Dvornik

Otkako je Ella Dvornik medijima priznala da se razvodi od supruga Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, postala je glavna tema.

Charles u Balama, a Ella svugdje po malo

Naime, bivši par ljeto provodi odvojeno. Nakon što je Charles proveo neko vrijeme u Velikoj Britaniji, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu da se posvetio uređenju dvorišta kuće u Balama, mjesta u Istri.

Nakon toga, otputovao je s svojim kćerkama Balie Dee i Lumi Wren u Selce, a zatim se zabavljao na Špancirfestu u Varaždinu. Nakon završetka Špancirfesta, Charles se vratio u Bale i tamo je zajedno sa svojim kćerkama uživao u predstavama na otvorenom prostoru, što je otkrio na Instagramu.





Naime, mnoge zanima zbog čega se ovaj par razvodi, no dok jedno od njih to ne podijeli s javnosti, možemo samo nagađati. No, ono što se o njihovom odnosu zna je to da Charles trenutno uživa u njihovom domu, a Ella u Zagrebu.

Influencerica se snimala centrom metropole i pokazivala je svoju upečatljivu modnu kombinaciju te se kasnije pohvalila i fotografijom iz frizerskog salona.

Podsjetimo, nakon što je javnost saznala da se Ella i Charles razvode, Danijela Dvornik je još ranije otkrila da su Ella i djevojčice provele vrijeme i kod nje na Braču.







A dok se mnogi pitaju u kakvim su se odnosima razdvojili Ella i Charles, Danijela i njezin bivši zet nemaju zle krvi. Naime, Danijela je na svom Instagramu opisala svoje jutarnje rituale, a dodala je i kako je ubrala sve jabuke i kruške te da je još čekaju smokve.

Na što joj se odmah javio bivši zet: “Mijenjat ću smokvu i orah za tvoje jabuke i kruške”, a Danijela mu je odgovorila: “Neee, smokve i orasi su dobri… I već imam bademe i orahe”, na što je Charles opet odgovorio: “Ok smokva, ali imamo dva oraha… ajde daj krušku za orah.”

Nakon toga, Ella je pokazala kako su izgledali neki od njezinih ljetnih dana uz video u koji je ukomponirala njezine sadržaje. Tako je pokazala da se družila s kćerima, vozila avionom i kuhala s mamom.