‘CHARLES GA NE ŽELI U BLIZINI’ Nakon optužbi za silovanje maloljetnice na kraljičinog sina ne gledaju blagonaklono: ‘Ovo mu je možda zadnje pojavljivanje u javnosti’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nakon što je Charles postao novi britanski vladar, mnogi se pitaju što će biti s njegovim bratom Andrewom koji je odstupio od kraljevskih dužnosti zbog optužbi za silovanje maloljetnice.

Andrew je svoju majku Elizabetu II. doveo u veliku krizu nakon skandala s Jeffreyem Epsteinom i optužbi za seksualno napastovanje maloljetne 17-godišnje Virgine Giuffre.

‘Najveća drama je bila s princom Andrewom. Ako je kraljica zbog nečega bila pod stresom, to je bilo zbog njega. To je bila prava kriza’, izjavila je za Fox Shannon Felton Spencer, stručnjakinja za kraljevsku obitelj i odnose s javnošću.





Charles i William zbog tog sramotnog čina nisu blagonakloni prema Andrewu, a mnogi smatraju da kraljičin drugorođeni sin neće biti u prvom redu tijekom pogrebne povorke. Također, uvjerenja su da će kraljičin pokop biti zadnje Andrewovo pojavljivanje u javnosti.

‘Charles i William se nisu slagali s kraljicom po pitanju Andrewa. On je njen drugorođeni sin i mislila je da bi trebao biti prisutniji za vrijeme proslave platinastog jubileja, ali Charles i William se nisu složili. Zbog toga su iskoristili Andrewovu zarazu koronom kao ispriku’, objasnila je pa dodala:

Njegov je šef sad kralj Charles, a on na njega ne gleda tako blagonaklono kao što je gledala njihova majka. On će biti na sprovodu i držat će se protokola, ali ne bi me iznenadilo da to bude njegovo zadnje pojavljivanje u javnosti s obitelji. Kralj Charles ga ne želi u blizini.’

Podsjetimo, Virginia Giuffre optužila je princa Andrewa da ju je, još kao maloljetnu, spolno zlostavljao u Epsteinovoj kući na Manhattanu te na njegovom privatnom otoku na Američkim Djevičanskim Otocima.

Suđenje, koje je trebalo početi krajem ove godine, izbjegnuto je zbog izvansudske nagodbe Andrewa i Virginie.









U sudskim dokumentima napisano je kako ‘princ Andrew nikada nije namjeravao ocrniti Giuffre u javnosti i da prihvaća da je ona patila i kao žrtva zlostavljanja i kao žrtva nepravedne javne kritike’.