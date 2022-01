ČETIRI RASPJEVANE SESTRE SU DIRNULE HRVATSKU: ‘Sretne smo što nas je Bog stvarno nagradio ovim talentom’

Autor: M. A.

Na sprovodu Akija Rahimovskog posebno je emotivna bila izvedba makedonske narodne pjesme ‘Zašto si me rodila majko’. Pjesmu su izvele sestre Palić koje nisu nepoznanica na domaćoj glazbenoj sceni.

Rodom iz Janjeva, ove četiri sestre još su u djetinjstvu stigle u Zagreb gdje su se profilirale kao pjevačice duhovne glazbe.

‘Mi smo odrasle uz glazbu i ona je dio nas. Svi u obitelji pjevaju pa je nekako bilo i logično da ćemo i mi nastaviti razvijati se u tom smjeru. Vjera je prisutna u našem životu i svakako je imala utjecaj na naš smjer u glazbi. Pored svega, ipak najviše volimo skupa pjevati duhovnu glazbu’, otkrila je u intervjuu za portal generacija.hr Mihaela Karla, najmlađa od četiri sestre.

Nakon upisa u glazbenu školu, sestre su krenule animirati nedjeljene mise s franjevačkom mladeži u Dubravi, a kasnije i na Jarunu u crkvi Svete Mati Slobode.

Veliki uspjesi

‘Reci Marijo’ jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama, koja danas broji više od 926 000 pregleda na YouTubeu.

‘Dugo smo skupljale hrabrost da ju otpjevamo i onda smo na obljetnicu pada Vukovara odlučile posvetiti ju svim majkama koje su prošle bol zbog muke i gubitka vlastitog djeteta. Marijina bol vraća nadu u Život. Mislim da je to emocija koju su ljudi prepoznali i zato je toliko vole’, rekla je najstarija sestra, 35-godišnja Djordjija.

Uz bok domaćim glazbenim zvijezdama

Djordjija i i njena tri godine mlađa sestra Kornelija bave se i pjevanjem svjetovne glazbe. Obje su prateći vokali Tonyju Cetinskom, Nini Badrić i sestrama Husar. Uz to, Djordjija je bila i vokalna trenerica u HRT-ovu showu ‘The Voice’ u Tonijevom i Vanninom timu.









‘Sretne smo što nas je Bog stvarno nagradio ovim talentom, tako da pokušavamo zahvaljivati na tome u svakome području glazbe, bila to duhovna ili svjetovna. Zato pokušavamo to dijeliti dalje s ljudima uz veliku zahvalu da se najbolje možemo izražavati kroz glazbu jer je On tako htio’, suglasne su sestre.

Inače, 33-godišnja Elizabeta ima sina i kćer, dok 32-godišnja Kornelija ima troje djece – dvije kćeri i sina.

Uz ‘Reci Marijo’, obradu pjesme ‘Mary Did You Know’, najpoznatija pjesma sestara Palić je ‘Voda izvire’.