CETINSKI ODGOVORIO NA OPTUŽBE ZA KUPNJU COVID POTVRDE! Pjevač poslao jasnu poruku medijima: ‘Koncentrirajte se na važnije stvari’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Tony Cetinski od medicinske sestre iz zagrebačkog Doma zdravlja kupio potvrdu o cijepljenju protiv COVID-a, pjevač je za Jutarnji list odlučio reći svoju istinu.

‘Nisam kupio lažnu COVID potvrdu’, izjavio je Tony Cetinski pa dodao: ‘Medijima bi bilo bolje da se koncentriraju na važnije stvari.’

Naime, USKOK je proveo akciju uhićenja 230 osoba koje su od medicinske sestre zaposlene u Domu zdravlja Zagreb – Zapad otkupile COVID potvrde. Među osumnjičenima, navodno se našlo i ime popularnog istarskog pjevača, prenio je Telegram.hr





USKOK je objavio priopćenje za medije u kojem je detaljno opisan način na koji su osumnjičeni zdravstveni djelatnici izrađivali i prodavali lažne COVID potvrde. Iz USKOK-a navode da su nezakonito izdali i prodali 232 COVID potvrde te na tome zaradili najmanje 24.440 eura i 12.370 kuna.

'Radije bi na Goli otok'









Tony nikad nije krio svoje stavove u vezi koronavirusa pa je u jednom od svojih obraćanja uživo, preko društvenih mreža, izjavio da bi ‘radije na Goli otok nego se cijepio’.

‘U mojoj glavi je najaktualnija tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši’, rekao je Cetinski pa dodao:

Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću? Tko hoće, nek' se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspimo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse.'









‘Nadam se da me Facebook neće zatvoriti, zbog toga što bi u demokratskom društvu trebalo dozvoliti da se o svim temama priča. Ali sve se nešto prešućuje, stalno se priča o tom obaveznom cijepljenju. Ja i moja obitelj, mi se nećemo cijepiti’, zaključio je pjevač.