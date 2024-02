Celine Dion izbjegla Hrvatsku, više nije tajna: Zbog bizarne bolesti se pretvara u skulpturu

Autor: I.D.

Pjevačica Celine Dion (55) u nedjelju se pojavila na dodjeli Grammyja te je oduševila sve prisutne. Pjevačica se pojavila na pozornici unatoč borbi sa sindromom ukočene osobe te nakon što je otkriveno da joj se stanje pogoršalo.

Celine je od publike dobila ovacije dok je u pozadini svirala njena pjesma ‘The Power of Love’. Dion je predstavila pobjednika u kategoriji albuma godine – Taylor Swift. Naime, njezin dolazak nije bio potvrđen, kako pišu strani mediji, te se odvio u velikoj tajnosti.

“Kada vam kažem da sam sretna što sam ovdje, zaista to mislim od srca. Oni koji su blagoslovljeni dovoljno da budu na dodjeli Grammyja ne bi trebali nikada uzimati zdravo za gotovo ogromnu ljubav i radost koju glazba donosi u naše živote i ljudima u cijelom svijetu”, otkrila je prisutnima pjevačica.

Celine Dion sorprende al presentar el premio al Álbum del Año después de su diagnóstico de síndrome de persona rígida. Standing ovation. 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/tu0vLwC0JC — Weplash⚡️ (@weplash) February 5, 2024









To je jako rijetka bolest

Podsjetimo, u prosincu je sestra pjevčice Claudette Dion potvrdila da Celine više ne može kontrolirati određene pokrete tijela, samo godinu dana nakon što je objavila svoju dijagnozu. “Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba”, ispričala je Claudette za 7Jours.

Inače, Celine je 2022. godine otkrila kako se bori sa sindromom ukočene osobe, neobičnom i izazovnom bolešću koja uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića. To je neurološki poremećaj koji dovodi do ukočenosti mišića. Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

To je jako rijetka bolest i ima ga samo jedna od milijun osoba. Nije poznat točan uzrok ovog stanja, ali znanstvenici vjeruju kako se radi o autoimunom poremećaju. Poznato je samo da bolest utječe na središnji živčani sustav, odnosno na mozak i leđnu moždinu. Osobe koje imaju anemiju, dijabetes, vitiligo ili određene vrste raka imaju i nešto veću šansu od dobivanja ovog sindroma.