ČEKALA JE TAJ TRENUTAK: Mia Dimšić otkrila kako joj je stvarno bilo na Eurosongu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Ovo ljeto Mia Dimšić provodi uz nešto koncerata i odmoru na našoj obali, a u razgovoru za Story otkrila je kako joj je doista bilo na ovogodišnjem Eurosongu u Torinu, gdje je Hrvatsku predstavljala s pjesmom ”Guilty Pleasure’.

Veću je tremu kaže imala na Dori pred domaćom publikom, jer se pred stranom osjećala kao da gradi potpuno novu priču pred publikom koja ima manja očekivanja, jer nema uspoređivanja s onime što je netko radio ranije.



“Mogu reći da sam bila iznenađujuće smirena. Ne znam je li to zbog broja proba, zbog generalne probe za žiri večer prije, ali ja sam cijeli taj dan samo čekala kada će doći trenutak u kojem ću poludjeti jer su me apsolutno svi na to upozoravali. Ali, trenutak nije došao i baš mi je drago da nije”, otkrila je Mia kao navodi da je bila smirena i staložena.

No, nije sve bilo tako bajno. Izrazito stresno razdoblje bilo je uoči samog natjecanja.







“Zaista sam se polomila da nekada budem na tri mjesta u isto vrijeme”, kazala je Mia koja smatra da hrvatski predstavnici kreću kasno s pripremama za Eurosong.