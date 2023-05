‘ČEKAJ NAS GORE’ Preminuo član nekadašnje bosanskohercegovačke grupe Seven Up: ‘Neka ti je laka zemlja’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bosanski pjevač Damir Pašić Dadi preminuo je danas u 46. godini. Damir je bio poznat kao član nekada popularne grupe Seven Up iz Sarajeva.

Dadi je tako izgubio bitku s rakom gušterače, koji mu je otkriven u veljači ove godine. Od njega se putem Facebooka emotivnom objavom oprostio bivši član grupe, Elvir Hadžijamaković – Lilo.





“Dadi, brate naš, mnogo smo toga zajedno prošli i dobrog i lošeg, bio sam siguran da ćemo i ovu bitku pobijediti ali nismo… Pjevaj i pleši i čekaj nas da gore napravimo naš povratak. Neka ti je laka naša bosansko-hercegovačka zemlja. Voli te tvoj brat Lilo i ostala braća iz 7UP-a: Gogi, Nedim i Fudo,” napisao je Lilo.

Stotine pratitelja izrazilo je svoju sućut ispod objave. “Prevelika tuga, moja sućut”, “Laka mu zemlja bosanska”, “Boli, svo djetinjstvo stane u njegov lik”, “Volimo te gdje god da si”, samo su neki od komentara.

Seven Up je inače grupa osnovana u Sarajevu 1993. godine a raspala se 2004., godinu dana nakon što ju je napustio frontmen Deen. Šest godina nakon nastanka sudjelovali su u kvalifikacijama za Eurosong, no tada je za predstavnika BiH izabran Dino Merlin koji ih je prestigao za samo nekoliko bodova.

Popularnost grupe u Hrvatskoj i Sloveniji potvrđena je i pozivom za sudjelovanje na festivalu ‘Melodije Jadrana 99′ održanom u Splitu, na kojem je grupi od strane izdavačke kuće Croatia Records uručeno priznanje za ostvaren uspjeh albuma ‘Otvori oči‘.