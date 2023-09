Čedomir Jovanović se ispričao Hrvatskoj zbog Trifunovića: Ovo mu nije prvi put

Prije nekoliko godina, srpski glumac Sergej Trifunović, kojemu je zabranjen ulazak u Schengen na godinu dana, glumu je na kratko stavio sa strane kako bi se posvetio politici, pa je postao liderom “Pokreta slobodnih građana”. Tada je prvi put uspio izazvati međunarodni incident i to zbog snimke na kojoj srčano pjeva četničke pjesme.

Trifunović je sam snimku stavio pa ubrzo uklonio sa svog Twittera, no prekasno. Čin su najoštrije osudili njegovi politički suparnici, uključujući i bivše članove “PSG-a”:

“Poslije političke glume, dođe red i za istinu: Srbijanka i Sergej za četnički ulazak u EU. E, pa Legijino društvance i štovatelji koljača, neće moći”, napisao je Aleksandar Olenik, nekad član PSG.

I Čedomir Jovanović osudio je tada Trifunovićevo ponašanje koji je tada uputio isprike žrtvama četničkog terora.

“Ispričavamo se žrtava četničkog terora i u Srbiji, ali još više u zemljama regije, u Bosni o Hercegovini i Hrvatskoj. Zato tražimo podršku svih ljudi koji s nama dijele ideje antifašizma, bez obzira koje su vjere, nacije, zato što se moraju čuti i u skupštinskim klupama”, naveo je tada Jovanović.

One of 🇷🇸 opposition leaders, Sergej Trifunović, posted a video of himself and other political partners (some allegedly on the political left) singing a WWII Chetnik/Nazi collaborationist songs. He first defended himself saying it was ironic, and then deleted it from his account. pic.twitter.com/FUjUGX7Rqq

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) June 15, 2020