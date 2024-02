Ceca potpuno pukla pred kamerama: Srpska majka urlala na kolegu iz showa iz bizarnog razloga

Autor: G.B.

U glazbenom showu “Zvezde Granda” tenzija često bude na pretek, a ništa drugačije nije bilo ni u najnovijoj epizodi natjecanja. U ovoj su epizodi zaratili Saša Popović i Svetlana Ceca Ražnatović, a sve je krenulo od zamjerke Marije Šerifović na to kako Ceca i Viki Miljković glasaju.

“Ja punih osam godina glasam onako kako mislim, za razliku od mnogih ovdje. Ja se ovdje ni s kim ne grlim, ne ljubim, sa svim kolegama sam u dobrim odnosima. Glasam kako čujem, tako glasam. Amen”, rekla je Marija, na šta se Saša odmah ubacio: “Ovdje ti je klan, to svi znamo, Viki i Ceca”, dodao je on, na što je Ražnatovićka pobijesnila te ustala sa stolice i počela urlati na kreativnog direktora “Granda”.

“Ovo stvarno nema smisla, majke mi. To je jako ružno što si sad rekao. To je jako ružno što si sad rekao. Na što to liči?”, derala se Ceca, na što joj je Viki Miljković sugerirala da mu (o.a. Saši Popoviću) udari šamar.

‘Čekam ovo tri godine’

Saša je potom otkrio šta Marija radi u pauzama: “Ti prva dođeš kod mene za stol kada je pauza i pričaš o klanovima i kažeš da nema smisla kako glasaju Ceca i Viki”, rekao je Popović, na što je Marija rekla: “Ti sad lažeš! Ali činjenica je da sve vrijeme glasaju jedna za drugu”. Ražnatovićka je nastavila urlati na Popovića, te je istaknula da i ona, kao i svi, ima pravo glasati kako ona želi, bez da je itko od kolega proziva zbog njenih glasova.

“Ja uopće ovdje ne komentiram druge klanove. Niti me interesiraju. Kao što Marija kaže, glasa za koga ona hoće, to je njeno apsolutno pravo. I moje apsolutno pravo da ja glasam za koga hoću. Ne vidim da sam za ove tri godine nekog kandidata uvrijedila, rekla ružnu riječ ili saplela preko glasova. To je moje pravo kome ću dati glas. I nitko nema pravo da me zbog toga proziva na ružan način. Stojim svojim imenom i prezimenom u ovom formatu ovdje i pokazujem se kako ja želim da se pokažem. Od sada mogu svima dati glasove, jer ja tako čujem i to je moje pravo”, govorila je.









“Sale kralju, hvala Bogu da si izazvao reakciju Svetlaninu da viče, da se dere, da napada. To, Ceco. Tri godine ja čekam to”, rekao je Popović samom sebi, dok je ona nadodala da se samo brani od niskih napada.