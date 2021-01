Cardi B imala važnijeg posla od pjevanja na inauguraciji: ‘Bila sam kod zubara, možda drugi put’

Zbog pandemije koronavirusa u srijedu je na svečanoj inauguraciji 46. američkog predsjednika Joea Bidena u Washingtonu zbog prisustvovalo je manje ljudi. Ipak ceremonija nije bila otkazna već je na njoj bio manji broj ljudi nego što bi inače bilo.

Himnu je otpjevala pjevačica i kanautorica 34-godišnja Lady GaGa, a nastupila je i glumica i pjevačica 51-godišnja Jennifer Lopez. Osim njih na inauguraciji se trebala pojaviti i reperica 28-godišnja reperica Cardi B, no od nje nije bilo ni traga ni glasa.

Ugh I was supposed to perform wap at the inauguration today but I had a dentist appointment 😓😓….maybe next time .

— iamcardib (@iamcardib) January 21, 2021