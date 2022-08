‘ČAK SU I KONOBARI SRBI’! Srpski voditelj s ljetovanja u Lijepoj našoj napisao pismo: Objasnio Vučiću kakva je Hrvatska, ‘ova crkva nije bila rušena, ni paljena, ni zatvarana’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Popularni srpski voditelj Ivan Ivanović napisao je pismo u kojem izražava svoje oduševljenje ljetovanjem u Rovinju pa se usput obratio i predsjedniku Srbije – Aleksandru Vučiću.

Tekst vam prenosimo u cijelosti.

‘Skočio sam u vodu. Jato cipala se razbježalo kud koji mili moji, a hladno istarsko more probudilo me iz rozog sanjarenja i ovog apsurdnog skeča. Što meni pada na pamet?! Što će Vučić u Rovinju?! Nije za ovdje, ne bi prepoznao ovu ljepotu, niti razumio ovu slobodu. A zašto ja ljetujem ovdje? Zato što sam tako odlučio. I zato što nitko ne može da mi naredi gdje smijem, a gdje ne, da ljetujem. I zato što mnogo volim Rovinj, mnogo. I mnogo volim zajebavati cipale, mnogo’, započeo je u svom pismu.





‘Dragi moji, danas je trideset deveti dan mog ‘ljetovanja’ u Rovinju i pišem vam kako mi je, što radim i kako se provodim. Posljednji put sam to pisao 1986. iz dječjeg odmarališta u Bolu na Braču, zanimljivo, u Hrvatskoj. Možda vam se učini da baljezgam, ali realno, otkud znate što bi sve vama palo na pamet poslije 39 dana mora…’, nastavio je Ivanović.

‘Danas je Sveti Pantelejmon, slava koju slavi Loka. Кolač i svijeću donio mu je moj prijatelj Samir, poznatiji kao Suki. Super tip i dobar drug. Nisam otišao s Lokom do crkve u Peroju, more me suviše mamilo. Crkvu su osnovali Crnogorci, koji su došli u Peroj prije dvjesta šezdeset i nešto godina. Nisam ove godine išao, pa nisam video transparent s točnim brojem godina. Da, u Peroju stoji istaknut transparent, nalik onima koji najavljuju koncerte, ’26… godina Crnogoraca u Peroju’.

Štedljivi istarski Crnogorci napravili su transparent na kojem se mijenjaju brojevi, pa na početku svake godine samo promijene broj na stolnjaku, koja tu stoji već tko zna koliko. Crkva je odmah iza ćoška, na raskrsnici. U njoj pravoslavni svećenici drže liturgije i opela, vjenčavaju i krste vjernike od 1834. godine do danas.

Ova crkva nije bila rušena, ni paljena, ni zatvarana. U njoj je prošle godine krštena čak i jedna Lola iz Beograda. Preko puta nje, na drugom trotoaru iste ulice, nalazi se spomenik žrtvama fašističkog naci-režima (tako piše na svakom spomeniku). Ni ovaj spomenik nije bio rušen, ni paljen. Vrh mu krasi crvena petokraka. Od njega do crkve nema više od 10 metara.







Iz nekog razloga, odlasci tamo su emotivno zahtjevni za mene, pa sam odabrao more i barku. Ustao sam rano, a i tek sam 39 dana tu, nisam još uvijek spreman. Naoružan bocom rozea ‘Radovan’ (što je i moje kršteno ime) i vrećom leda, ukrcao sam se na barku i krenuo u poznato. U uvalu na Crvenom otoku. Vino ne otvaram prije 12, jer imam staro pravilo da se ne pije prije podneva. Tko pije prije podneva, sigurno je alkos.

Ranije, dok sam dolazio na plažu, konobari su znali to pravilo, pa su oko 12:05 dolazili sa: ‘Gospon Ivanović, prošlo je 12, može jedan gemišt?’

Ne odlazim više na obalu, previše je naših ljudi. Naši ljudi su divni, nitko me ne uznemirava, naprotiv. Ipak, kada ima toliko naših, ja se osjećam kao budala jer sam u gaćama, moj problem, znam. A naših je svake godine sve više. Kao da ih neko tjera da dolaze ili im brani pa tjeraju inat. Čak su i konobari Srbi.

Tako sam završio na barci, sam. Sam moram voditi računa je li prošlo 12. Na barci provodim svoje dane u miru, okupan suncem i baš slanim Jadranom. Čitam. Slušam jazz. Plivam. Plutam. Pijuckam hladna pića iz svog kamperskog hladnjaka punog leda.

Ipak, nisam potpuno sam. Čim bacim sidro i barka zauzme svoju poziciju, u njenoj sjeni pojavi se jato riba. Cipli. Crnogorci ih iz zezanja zovu govnojedi’, prenosi nova.rs