Čak 300 sudionika iz 12 zemalja!

Autor: Dnevno/M. T.

Šibenik Dance Festival u drugoj će polovini srpnja ugostiti plesače iz dvaneast zemalja. Najveća će atrakcija biti Xie Xin Dance Theatre iz Kine. Plesne će se predstave izvoditi na četiri lokacije u gradu – uz Tvrđavu sv. Mihovila tu su još i Tvrđava Barone, Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku te Trg Republike Hrvatske.

Krešimirov grad čija je kulturna ponuda iz godine u godinu sve jača, postaje hrvatska prijestolnica plesa. Naime, Šibenik Dance Festival razvio se u najposjećeniji plesni festival u zemlji.

Ove će se godine festival održati od 22. do 27. srpnja i imat će tristo sudionika, a plesači, koreografi i pedagozi stižu iz čak dvanaest zemlja. To su Kina, Sjedinjene Američke Države, Izrael, Španjolska, Grčka, Albanija, Bugarska, Poljska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina te Hrvatska.

Predstave će se izvoditi na četiri šibenske lokacije. Uz Tvrđavu sv. Mihovila tu su još i Tvrđava Barone, Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku te Trg Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske izvodit će se plesne predstave za koje je ulaz slobodan.

Šibenik Dance Festival ove je godine vođen motom Probudimo svijest. Poruka je to preuzeta iz naslova predstave Sportsko-plesnog centra Virus iz Bihaća. Taj najtrofejniji plesni klub iz Bosne i Hercegovine predstavom Probudimo svijest građane potiče na razvoj odgovornosti i kritičnosti prema aktualnim društvenim temama.

Festival će otvoriti predstava koja je oduševila svijet – From In koju izvodi Xie Xin Dance Theatre iz kineskog Šangaja. Među najzanimljivijim su izvođačima i Eltion Merja sa skupinom plesača iz Albanije te predstavom Be Different te Balkan Dance Project i Athom Theatre iz Bugarske s predstavom Crave. LajaMartin Physical Dance Theatre iz SAD-a izvest će Pinot Noir, a Anton Bruckner Dance Academy iz Austrije Forward to the Past. Maciej Kuzminski iz Poljske dolazi s predstavom Repeat After Me, Transition Dance Company pri Institutu za umjetničku igru Beograda predstavit će Alizu, a koreograf Andonis Foniadakis i plesači baleta HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke Bolero. U kategoriji Young Emerging Dancers nastupit će Ivona Grubišić.

Uz dvadeset plesnih predstava u sklopu festivala održat će se i pet radionica od kojih su dvije za djecu.