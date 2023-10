Buran život folkera: Voljela ga je Severina, Štimac mu kupio sat, a sve je trošio na kokain i kocku

Autor: I.D.

Srpski pjevač Sinan Sakić bio je poznat po svom glazbenom izričaju narodne i folk glazbe. Njegovi hitovi ”Zoko moja, Zoko”, ”Pusti me da živim”, ”Sve je postalo pepeo i dim”, ”Sudbina me na put šalje”, ”Reci želje sve”, ”Izađi na pet minuta” i drugi su postali zaštitni znak narodne glazbe. Karijeru je započeo 1978., a do 2017. objavio je 29 albuma.

Njegova Supruga i ljubavnica su bile trudne u isto vrijeme

Rođen u Loznici 1956., oduvijek se bavio glazbom, ali nikad nije htio biti pjevač nego se držao bubnjeva. Radio je kao konobar, a prijatelji ga nisu mogli nagovoriti da počne pjevati kako bi zarađivao puno više.





Kao dječak je imao želju svirati klavir, ali otac ga je u tome sputavao jer je mislio da od toga neće imati koristi. Očeva stalna želja da završi neki zanat i ostavi se muzike probudila je u Sinanu tvrdoglavost pa je kasnije završio za zavarivača.

Protivljenje njegovog oca dovelo je do toga da je Sinan morao birati između porodice i muzike pa je nakon prvih većih honorara iznajmio stan. S 18 godina odlazi u vojsku u Pulu, a po povratku se ženi. Njegova tadašnja supruga, Velida Milkić s kojom je dobio dvoje djece, bila je iz bogate obitelji, a kako je on bio kafanski pjevač, njihov brak se s vremenom našao u krizi pa su se na kraju i razveli, pisali su srpski mediji.

U drugi brak ušao je 1981., kad se oženio Sabinom i s njom je dobio troje djece.

“Sinan i ja smo se rastali zbog Sabine. On se s njom viđao dvije godine dok smo mi bili u braku, nas dvije smo bile trudne u isto vrijeme, to je bila javna tajna. On je pomalo pjevao i svirao bubnjeve, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije pjevati”, rekla je medijima Milkić. Mlađeg sina Medu ona je povela sa sobom i otišla živjeti u Bosnu, a starijeg, Rašida, ostavila je sa Sinanom i Sabinom.

Optužila ih je da se nisu dobro odnosili prema njemu.









Jedan od rijetkih koji je promijenio vjeru

Kako piše Mondo.rs, Sinan je sa suprugom Sabinom bio u braku od 1981, dobili su četvoro djece, tri sina i kćerku, a pjevač je bio jedan od prvih koji je promijenio vjeru, postao je budist!

Iako rođen kao musliman, on je pronašao svoj duhovni mir u budizmu. U Indiju je često odlazio sa suprugom Sabinom, što zbog kćerke koja je tamo studirala, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Sinan i Sabina su u Indiji upoznali i duhovnog vođu Sai Babu, te su boravili u njegovom hramu. Meditacije su ih, kaže, opuštale i smirivale.

Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, kada je njihov sin Alen imao teške opekotine. Tvrdili su da im je upravo indijski duhovni vođa mnogo pomogao kod ovog problema.









Naime, nije tajna da je Sinan Sakić bio sklon raznim porocima. Javno je priznao više puta da je pretjerano konzumirao alkohol, najčešće viski te da mu ni droga nije strana, ali i da je znao za noć prokockati i po 50.000 eura.

Zbog narkotika je imao problema sa zakonom. Policija je kod Sakića pronašla kokain i to u donjem vešu, na graničnom prelazu Trbušnica. Bez obzira na sve probleme, publika ga je i dalje obožavala.

Godine 2017. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja smješten je na liječenje u Klinički centar u Tuzli na odjeljenju za intenzivnu njegu, jer je bolovao od jetrene encefalopatije. U svibnju 2018. godine trebao je obaviti transplantaciju jetre na klinici u Padovi u Italiji, međutim stanje mu se iznenada pogoršalo i preminuo je 1. juna 2018. godine.

Voljeli su ga Severina, Kojić i Štimac

Naime, Sinana su obožavali i hrvatski estradnjaci, posebno Severina i Igor Kojić, koji su se s njim i družili, a naši nogometaši također su ga obožavali pa je tako Sakić ispričao da mu je Igor Štimac poklonio zlatni Rolex vrijedan 112.000 kuna.

“Nisam mogao bez alkohola i ne znam kada su stvari izmakle kontroli. Non-stop sam bio u nekoj frci, stalno je oko mene bilo društvo, bio sam po kavanama, diskotekama, restoranima. Svaki dan sam pio. Davno sam se navukao na alkohol uz prijatelje i nazovi prijatelje. Mislio sam da znam kontrolirati svoju glavu i svoje postupke, da se mogu nositi s alkoholom, da mogu stati kad hoću, da su mi granice jasne”, govorio je Sinan.