Bulić i Zečić otkrili da je koncert u Imotskom prvi u nizu: ‘Znamo samo da će ih biti još’

Autor: G.B.

Cijeli Imotski sprema se na jedan dan postati glavni grad Hrvatske. Naime, ostalo je tek nešto malo više od mjesec dana do spektakularnog koncerta “Imotski ne zaboravi”, koji će na jednom mjestu okupiti velikane hrvatske glazbene scene, Marka Perkovića Thompsona, Dražena Zečića i Matu Bulića.

Naime, na Stadionu Gospin Dolac okupit će se preko 20.000 ljudi. Iako je koncert u samo 48 sati od objave datuma rasprodan, pomama za kartama još uvijek ne jenjava, a neki još uvijek žive u nadi da je ovo samo jedan u nizu koncerata koji će glazbene legende održati u ljetnom periodu.

”Što se tiče karata tu je zaslužan Marko zbog povrata i treba biti iskren 90 posto euforije je zbog Marka. Bog mu dao zdravlja, njemu i njegovoj obitelji i da mu da snage da se uspije vratiti na koncerte i da ih radi sa bendom kako samo on može napraviti. Čast mi je da ću s Matom i Markom biti na tom koncertu i da me organizator pozvao, brzo smo se dogovorili i nije bilo nikakvih problema”, govori Dražen Zečić.

Tek jedan u nizu koncerata

Dražen se osvrnuo i na pomamu koja je zavladala za ulaznicama: ”Imamo problem s kartama, meni se organizatori više ne javljaju na telefon jer znaju da ću nešto pitat i molit za nekoga. Tako je meni i moj dragi brat Mate poslao svoga čovjeka da mu ja nađem karte, ne znam kako ću ja ako on ne može haha! A sad Mate drugi put ja ću dati svojoj materi broj pa će te ona pitat dvi karte pa je ti odbij pa ćeš vidit kako je meni haha”, priča Dražen.

Podsjetimo, bit će ovo prvi Thompsonov izlazak na pozornicu nakon dvoje godine glazbene pauze: ”Ja moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela to me raduje i nekako je sve to napravilo mirniju atmosferu i na njegovoj strani i oko nas koji ga okružujemo”, govori Mate Bulić.









I Thompsonova kuma Matu iznenadila je brzina kojom su ulaznice nestale: ”Obzirom na euforiju koja vlada što Marka nema, druga stvar Zeko i ja dobro stojimo u publici i tu se napravi jedna sprega. To je dobro, ja nisam uopće sumnjao ali samo nisam znao da će to otići za dan ali evo”, govori Mate Bulić koji dodaje kako je ovo tek jedan u nizu koncerata.

”Sigurno. Na kojoj lokaciji i gdje ne znam, u kojem sastavu ne znamo ni to, ali samo znamo da će ih biti i treba nam to. Treba se pokazati što hrvatska glazbena scena može napraviti. I sve je na mjestu, nek se prave dobre stvari, nek se prave dobre zabave, nek se prave dobre akcije za koje će ljudi reći da je to dobro. To je na neki način pobjeda sviju nas”, zaključio je Mate.