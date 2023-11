Buka oko Croatie Records još uvijek ne jenjava, Babogredac na rubu: ‘To je jedna bolesna ekipa’

Autor: Barbara Grgić

Najveća hrvatska diskografska kuća Croatia Records ostala je u utorak bez službenog YouTube kanala. Direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac izjavio je za 24 sata kako operateri izdavačke kuće u Londonu rade na vraćanju kanala, kao i da je najvjerojatnije riječ o hakerskom napadu. Zatim su se oglasili i iz beogradske tvrtke Connect Network, a Babogredac tvrdi kako kako Mirko Ćajić iz spomenute tvrtke, navodni zastupnik obitelji Zdravković, slične probleme radi i redatelju filma ‘Toma’ Draganu Bjelogrliću.

Babogredac: ‘Mnogi brkaju autorska i izvođačka prava’

Ćajić tvrdi da je Croatia Records prekršila autorska prava pokojnog pjevača Tome Zdravkovića, dok Babogredac ostaje pritom da Ćajić krši zakon.

“Nasljednici su nositelji autorskih prava, koje štiti SOKOJ (Organizacija muzičkih autora Srbije ili kako se ranije definirao kao Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, op.a.). SOKOJ u Srbiji vam je isto što i ZAMP kod nas. SOKOJ naplaćuje od svih digitalnih platformi izvođenje pjesama njihovih autora. SOKOJ štiti autorska prava i korištenje Tomovih pjesama isplaćuje njegovoj obitelji”, dodaje.

Štoviše Babogredac je dodao kako su Zdravkovićeve pjesme pjesme “od tri eura”.

Ne, predugo mi trajemo da bismo to radili tako. Moram vam reći, ovo zbog čega oni prijavljuju su pjesme od tri eura. Oni to što rade koriste kao mjeru prisile. To je jedna čudna i bolesna ekipa”, izjavio je.









Objasnio je i kako postoji jasna razlika između autorskih i izdavačkih prava.

“Mnogi brkaju to dvoje. Obitelj je nasljednik autorski prava, ali Croatia Records ima izdavačka prava na pjesme Tome Zdravkovića. Kod nas su originalni ugovori. Nasljednici imaju svoja prava, ali to nema veze s diskografskom kućom”, govori Babogredac.

Probleme napravili i Amiri Medunjanin

Izjavio je i da je Connect Network i ranije ”rušio” kanale izvođača Croatia Recordsa.

“Prošle godine su Amiri Medunjanin rušili kanal, a za to nije bilo temeljne osnovne”, kaže direktor te se osvrće i na probleme koje rade Bjelogrliću.

“Bjelogrlić se za potrebe snimanja filma o Tomi Zdravkoviću obratio supruzi pokojnog pjevača i s njom, kao i sa SOKOJ-om, dogovorio jednokratnu upotrebu pjesama za određeni iznos. On je zapravo snimio nove verzije Tominih pjesama. Za ostalih šest pjesama koje se koriste kao pozadinska glazba u filmu Bjelogrlić se obratio nama i mi smo mu dali prava. Kako se film pokazao uspješan, tako određeni pojedinci žele još više zaraditi”, kaže Babogredac za 24 sata.









Srpski publisher: ‘Upozoravali smo ih’

Kako stoji na službenim stranicama Connect Networka, tvrtka se bavi zaštitom autorskih prava u kompletnoj digitalnoj sferi, dakle na platformama kao što su Youtube, Spotify, Deezer i sličnima.

U svom publisherskom timu Connect Network ima preko 50.000 kompozicija i zastupa 84 autora i nositelja autorskih prava među kojima je i obitelj pokojnog Tome Zdravkovića.

Osim toga, navodi se kako zastupaju The Frajle, ali i pokojnog Kemala Montena.