Bugarski trener u Hrvatsku došao poslom pa oduševio regiju glasom: ‘Evo što me zbunjivalo’

Autor: I.D.

Blagovest Georgiev Kisyov kao sportaš i dugogodišnji trener badmintona se već ostvario, no u njemu je tinjala želja da pokaže i svoj glazbeni talent zbog čega se zajedno s kolegama prijavio na Supertalent i tamo je 2022. osvojio žiri, ali i regiju.

Bio je vrlo uspješan igrač u rodnoj Bugarskoj, a sada trenira najjače igrače u Hrvatskoj. Nudili su mu trenersku karijeru u Danskoj, ali se ipak odlučio za Hrvatsku pa nam je otkrio nekoliko detalja o sebi i o neobičnom spoju badmintona i balkanske glazbe.

“Dolazim iz glazbene obitelji. Mama – dirigentica i pjevačica, tata harmonikaš, glazbeno su obrazovani. Baka, djed, stričevi svi su bili u muzici isto. Kroz moju kuću su prolazili poznati bugarski glazbenici, jedna od njih je i pjevačica Esma Redžepova. Tako da nije čudo da imam muziku u sebi. Od malena sam po kafanama s roditeljima i odrastao sam okružen s jako puno glazbe, ne samo balkanske… Tako s vremenom sam formirao i svoj glazbeni ukus i stil”, rekao nam je Blagovest.

‘Pozvali su me najbolji igrači iz Hrvatske’

“Balkansku muziku općenito jako volim. Jako je šarenolika, puna emocija koje su tipične za naše podneblje – od brzih, veselih i razigranih do tih koje diraju u najtužnije i intimnije kutove čovjeka. Mislim da taj miks od emocija karakterizira i mene samog te mogu (smatram da mogu) osjetiti svaku od njih i donijeti/prenijeti je publici. Volim svakako taj naš melos, koji je toliko pomiješan da je to čudesno”, dodao je.

Naime, Blagovest je pjevač tročlanog sastava pod nazivom Akustika Balkana. “To je nastalo nakon što sam upoznao Marka Osmanovića kod koga sam išao na tečaj gitare, on me je čuo kako pjevam balkanske fraze i, tipično u svom kreativnom duhu, je jedan dan samo došao i rekao: “ja imam ideju…” Ostalo je povijest”, priča nam Blagovest.

Na pitanje o svome preseljenju u Hrvatsku bio je nešto opširniji, otkrio nam je što ga je posebno iznenadilo kada je došao u Lijepu Našu. “Došao sam raditi i živjeti u Hrvatsku 2016. iz Danske, nakon što sam završio svoju karijeru kao profesionalni igrač badmintona. Bio je to poziv od tadašnjih najboljih igrača Hrvatske, koji su me već neko vrijeme nagovarali da dođem i da ih treniram.

Zato sam ja htio krenuti u trenere da budem na čisto sa svojom sportskom karijerom, tako da je tada došlo to vrijeme. Kod Hrvata nisam naišlo ni na što čudno, više sam osjetio nekakvu hladnoću i distanciranost u ljudima, koja mi nije tipična za Balkance, nego više za Austrijance (živio sam u Beču dvije i pol godine), a u isto vrijeme neke stvari su mi bile identične kao u Bugarskoj i u Srbiji.

Tako da me to na početku zbunjivalo i pomalo rastuživalo, ali s vremenom, kao što i bude nađeš svoj “mali krug velikih ljudi” pa te onda boli uvo za sve ostale. Imaju dosta sličnosti Hrvati i Bugari, čak i povijesno. Naravno utjecaj sa sjevera i dole s Jadrana je dao malo drukčiji šmek kod Hrvata, ali više smo slični nego različiti”, objašnjava nam.

‘Prihvaćen sam kao čovjek jako dobro’

Pitali smo Blagovesta kakva mu je Hrvatska za život, on nam je otkrio da nije zahtjevna osoba što se toga tiče. “Ja sam dosta jednostavan, posao mi je jako bitan, on me motivira i pokreće. Kroz mentorstvo i podučavanje mladih ljudi pronalazim smisao za sebe kao čovjek. Uz to su mi jako bitni prijatelji, obitelj, dobra hrana i muzika… I eto recept za moju sreću.

Hrvatska uz to nudi prekrasno more, prirodu, a pri tom si blizu puno ostalih zemalja, tako da je odlična lokacija. Što se tiče ovih segmenata koje sam naveo, ja sam zadovoljan, tako da mogu reći da je meni ovdje skroz dobro. Prihvaćen sam kao čovjek jako dobro. I isto tako gledam na druge ljude. Jedna crta koja me smeta kod Hrvata je malo ona: Kako ćemo? Lako ćemo! A zapravo smatram da za mnoge stvari se trebaju zasukati rukavi i krenuti raditi da bi nam svima bilo bolje, a ne čekati da nam netko drugi da sredi stvari”, dodao je.

Inače, Blagovest trenira reprezentaciju igrača badmintona te vikendima, ponekad, odrađuje svirke u Lijepoj Našoj, ali i izvan nje. Pitali smo ga kako to sve uspijeva stizati: “To je dosta teško, ali ide. Znam koji su mi prioriteti i jasno sam dao do znanja koliko što i kada mogu. Imam dobru disciplinu, a bome i jako puno elana i energije pa mogu stići puno toga.

Jako sam sretan što uspijevam toliko stvari ukomponirati u svoj život, iako vrlo često letim na sve strane. Radim stvari koje volim, a koje na prvi pogled djeluju nespojivo, vjerujem da dajem dobar primjer i svim ostalim mladim ljudima, s kojima sam često. I da je lako nije, ali vrijedi ulagati u onome što te čini sretnim, a samim tim i ostavljati mali trag iza sebe”, priča nam uspješni trener.

Blagovest nam je otkrio kako su njegovi sportaši reagirali kada su otkrili da uz talent mentorstva u badmintonu ima i glazbeni talent. “Moram reći da mi je bila velika frka izaći iz profila profi trenera i sportaša i baciti se u glazbene vode, pa makar i djelomično. To je bio veliki izlazak iz zone ugode i trebalo mi je dosta vremena da se stvari poslože. Da se ohrabrim (ma da mislim da hrabrosti sam imao, samo nisu se kocke bile namjestile).

Nakon prvog videa što smo izbacili s bendom, najbitnije su mi bile reakcije mojih roditelja, sportaša (uglavnom su to tinejdžeri) i profesorice pjevanja Prof. Denis Vasilj, koja od samog početka je bila velika podrška da se krenem izražavati kroz glazbu. Nakon što su oni svi rekli “wow, pa to je baš super”, ostalo je sve bilo lako”, priznaje.

‘Supertalent je bila neka kulminacija’

Akustika Balkana i Blagovest bili su natjecatelji u Supertalentu, skromni trener i pjevač nam je nešto otkrio i o tome iskustvu. “Supertalent je bila neka kulminacija našeg dotadašnjeg postojanja. Znali smo da nam taj show može puno toga donijeti i tako se dogodilo. S druge strane ja sam bio dosta opušten i nisam imao nekakva prevelika očekivanja, nego sam gledao na to vise kao “ajmo se igrati i raditi ono sto volimo, a ako iz toga izađe nešto dobro bit će dobro, ako ne kaj je tu je, idemo dalje.

Uglavnom publika uvijek ima pravo i nju ne možeš prevariti. Sevdah ne voli svako, a i ja ne stavljam sebe u tipične sevdah pjevače. Imam više toga pomiješano, što mislim da se nekim ljudima dopada i to me najviše raduje. Kad probudim na nečijem licu emociju koju je osjeća svakodnevno, onda je to pravi smisao muzike i to je meni uvelike dovoljno. To je bio i naš cilj u emisiji. Mislim da smo dobili jako dobar odaziv nakon Supertalenta, a za nas je to bilo divno iskustvo”, zaključio je.

Blagovest je uspio spojiti dva talenta, preko dana je trener, a preko noći pjeva kao iskusni gažer. “Raditi s mladim ljudima je jako zahtjevno. Mnogo stvari se mogu samo “odraditi”, ali klinci, pogotovo danas, prepoznaju to jako brzo i ne možeš ih zavaravati. Uglavnom svi ljudi, a tek oni, prepoznaju kad je netko samo djelomično prisutan. Radio sam dosta na sebi kroz razne edukacije, mentalni trening, terapije, a i sam sam sebi najveći sudac, pa ne volim kad sebe zavaravam, a i nema smisla u tome.

Osnovno zanimanje mi je biti trener, a muzika je sporedni posao i hobi. Odličan fokus i visok nivo energije je potreban i za jedan i za drugi posao, a još uz to i teretana, pa sati pjevanja, pa druženja, malo izlasci… I onda ponekad 24 sata mi nisu dovoljna, ali kao što rekoh imam, Bogu hvala, puno energije, discipline i puno ljubavi da mogu sve to postići.

Mislim da su to predrasude, koje sam i ja sam imao, da čovjek mora biti samo jedno ili drugo. Kod nas na Balkanu smo dosta strogi kritičari, pa i mi postajemo sami prema sebi takvi nakon nekog vremena. Vjerujem da svakom čovjeku su dati određeni talenti, darovi i interesi. Znamo da ih je nekada teško otkriti, ali zapratiti ih je još teže i zahtjeva puno volje, hrabrosti i dosljednosti. Na tom putu treba biti iskren prema sebi i to je po meni ključ ka ostvarenju neke takozvane sreće Ili bar zadovoljstva”, objašnjava Blagovest.

Pitali smo ga ima li savjet za mlade koji imaju problem s biranjem “pravog puta”. Blagovest nam je priznao da nije siguran postoji li pravi put, ali da zna da svako ima svoj put na kojem je, ma kakav bio taj put – prav, kriv, trnovit, blistav. “Otkriti tko si ti, što te čini sretnim i koji su tvoji talenti, pa se tome predati je garancija da nikad nećeš “morati” ići na posao. Barem kod mene je tako. Uz sve to meni je bilo jako bitno slušati sebe i svoje srce, unutarnji glas ili kako god bi ga nazvali. Znao sam da želim biti trener od malena i vjerovao sam da ću to i biti.

Mnogi iz moje obitelji su me usmjeravali u druge profesije, ali ja sam slušao sebe i ne kajem se zbog toga. Smatram da vjera u život/Boga i u sebe je jako bitna. Ona nam pomaže prebroditi strah, koji iako je koristan ponekad, ponekad je izuzetno štetan. Na taj način smo par koraka bliže ka življenju jednog plemenitog i sretnijeg života punim plućima”, zaključio je Blagovest.