BUCKINGHAMSKA PALAČA STREPI: Harry izdaje knjigu i daje dva televizijska intervjua u kojem će iznijeti ‘prljavo rublje’

Autor: Zlatko Govedić

Britanski mediji javljaju da će u nedjelju biti objavljena dva intervjua koja je princ Harry (38) dao Tomu Bradbyju (55), bivšem kraljevskom dopisniku koji trenutno radi na televiziji ITV te Andersonu Cooperu (55) za emisiju “CBS News 60 Minutes”.

Povod za oba intervjua jest izlazak njegove knjige ‘Spare’, koja će biti objavljena 10. siječnja.

Zasad je poznato da je Harry Cooperu rekao kako je napisao knjigu zbog podmetanjem priča protiv njega i njegove supruge Meghan Markle (41).





“Obiteljsko pravilo je ‘nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj’, no to je samo pravilo. Oni će npr. razgovarati s novinarom, a on će doslovno dobiti informacije na žlicu i napisati tekst. I na kraju će biti istaknuto da su za komentar tražili Buckinghamsku palaču. Dakle, kada zadnjih šest godina govore ‘ne možemo dati izjavu da bismo vas zaštitili’, ali to radite za druge članove obitelji, dolazite do točke kada je ta šutnja izdaja”, zaključuje princ.

U intervjuu s Bradbyjem pak očekuje se da će Harry progovoriti o obiteljskim odnosima i nepoznatim detaljima o smrti njegove majke princeze Diane (1961.-1997.).