BRUTALNO ISKRENI JACQUES: ‘U estradnoj pauzi sam izgubio 40 kilograma, žalosno da me nitko nije vidio kak’ sam bil lepi!’

Autor: Š. P.

Obilježavajući dvadeset godina glazbene karijere, Jacques Houdek gostovao je u podcastu “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem” te, među ostalim, priznao da je nakon dva desetljeća na estradi došao do velike odluke – svojoj je izdavačkoj kući zabranio da ga ubuduće nominiraju za diskografsku nagradu Porin, koja se u hrvatskom glazbenom svijetu inače smatra mjerilom uspjeha.

“Izuzeo sam se iz glasanja za Porin, nisam dopustio izdavaču da me nominira. Naprosto mi nije interesantno”, rekao je Jacques koji je tako pošao putevima Severine i još nekih izvođača koji su davno odustali od konkururanja za tu glazbenu nagradu.

O četiri već osvojena kipića Jacques je rekao: “Imam doma te četiri statuse, lijepa uspomena na neka prošla vremena. Da su donijeli nešto, nisu, slovo su na papiru… Moji nisu u razini oka, moji su iz praktičnih razloga na donjoj polici jer su teški ko sam vrag!”.

Pogledajte cijeli intervju!

U velikom intervjuu Jacques se osvrnuo i na dvogodišnju glazbenu stanku na koju je više-manje neplanirano otišao 2012. godine. Iza te odluke, priznao je, krilo se puno razloga, a većinu ih je otkrio u podcastu “Ajmo iskreno”.

“Imao sam potrebu maknuti se, imao sam privatnih problema ali i, sad to mogu reći, problema s izdavačima. Procijenio sam da se moram maknuti i ohladiti od svega… Mislio sam da će to biti šest mjeseci, godinu dana, da malo odahnem, na kraju mi je toliko bilo lijepo da ti to ne mogu objasniti”, rekao je Jacques.

“Došao sam do osjećaja da mi se najveća ljubav, glazba, neću reći zgadila, ali da mi se zamjerila do te mjere da ja više to uopće ne želim. Zastrašujuće koliko mi nije nedostajala, nisu mi nedostajali ni koncerti”, otkrio je i priznao da je tada doživio i svoju zasad najveću fizičku transformaciju.









“U pauzi sam skinuo četrdeset i nešto kilograma, šetao sam klinca, kolica, pazio sam da jedem uredno, ali nikakav režim, jednostavno bez stresa, u rutini… Žalosno da me nitko nije vidio tad kak’ sam bil’ lepi!”, našalio se glazbenik.

‘Nikad se nisam vidio kao zvijezdu’

“Netko moju karijeru može gledati kao nedovoljnu, a ja je gledam kao da je prelila svaku čašu onoga što sam ja s 18 godina sanjao. Ja sam zamišljao, pjevat ću negdje po Europi po malim klubovima za 100 ljudi, soul jazz i nešto intimno, nikad se nisam vidio kao zvijezdu… I mojih, čini mi se, 22 prodane velike dvorane Lisinski u 20 godina karijere su me demantirale u mojim snovima”, zaključio je Jacques.