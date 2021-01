BRUNO PETKOVIĆ OČEKUJE DIJETE! Model Iva Šarić i reprezentativac presretni! Osoba bliska paru otkrila i spol!

Autor: Dnevno

Prošlog ljeta počelo se šuškati kako su model Iva Šarić i naš reprezentativac Bruno Petković u vezi, iako par svoj odnos nije htio komentirati za medije, a ni na društvenim mrežama nismo mogli pronaći njihove zajedničke fotografije.

No, da su u vezi i to ozbiljnoj potvrdili su ekskluzivno za Story. I ne samo to, Iva i Bruno uskoro će postati roditelji i to već ovo ljeto, otprilike godinu dana od kako se u kuloarima počelo šuškati o njihovoj vezi.

Story pak od izvora bliskog paru doznaje i kako par očekuje dječaka.

View this post on Instagram





A post shared by I V A 🌷 (@iva__saric)







View this post on Instagram A post shared by I V A 🌷 (@iva__saric)