BROOKE SHIELDS O DANU KAD JE IZGUBILA NEVINOST! ‘Cijelo vrijeme sam samoj sebi govorila – ostani živa i izađi van’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Holivudska glumica Brooke Shields u dokumentarcu ‘Pretty Baby: Brooke Shields’ govori o svom životu, karijeri i seksualnoj objektivizaciji, ali i noći kada je izgubila nevinost sa svojim kolegom.

Brooke je u svijet šoubiznisa pogurala njezina majka Teri Shields. Zahvaljujući njoj sa samo 11 mjeseci snimila je prvu reklamu za dječji sapun, a ona ju je na kraju i natjerala da pozira za Playboy sa samo 10 godina.





Dokumentarac je dobio ime prema kontrovrznom filmu ‘Pretty Baby’ Louisa Mallea iz 1978. godine. Brooke je imala svega 11 godina kada je dobila ulogu dječje prostitutke u istoimenome filmu te je bila natjerana da svojeg 20 godina starijeg kolegu, Keitha Carradinea, u jednoj od scena zavodljivo poljubi u usne. Danas tvrdi kako joj njezina majka nije ponudila nikakvu pomoć niti ju je pokušala izvući iz te mučne situacije.

Govoreći o sceni, 57-godišnja Brooke priznala je da joj je bilo teško razgovarati s kćerima o odluci da snimi taj film.

“Bilo mi je teško, ne opravdavam im svoju mamu, ali morala sam im to reći. Možda su prije bila drugačija vremena ili je to bila umjetnost, ali ne znam zašto je mislila da je to u redu. Ne znam”, zaključila je Brooke.

Shields je u dokumentarcu otkrila da je kao 20-godišnjakinja bila silovana. Glumica nije otkrila identitet svog napadača, ali da se s tim muškarcem, osobom koju je otprije poznavala, sastala nedugo nakon što je diplomirala. Tada je mislila da je riječ o radnom sastanku na kojemu će razgovarati o njezinoj ulozi u novom filmu. Ispričala je kako ju je istoimeni muškarac pozvao u svoju hotelsku sobu, pod izlikom da će joj iz svoje sobe pozvati taksi, no umjesto toga je nestao u kupaonici, vratio se potpuno gol i napao je, rekla je glumica.

“Nisam se toliko borila ni odupirala… samo se sjećam da sam se skamenila”, prisjetila se Shields. “Mislila sam da je jedno moje ‘ne’ dovoljno. I pritom sam cijelo vrijeme samoj sebi govorila – ostani živa i izađi van’.”

Glumica se u dokumentarcu prisjetila i noći kada je izgubila nevinost sa zvijezdom “Supermana” Deanom Cainom kada su joj bile 22 godine te otkrila da je gola otrčala iz sobe u kojoj su zajedno spavali. Priznala je kako joj je žao što je nevinost izgubila baš sa spomenutim kolegom jer je njemu najvažniji dio njihove veze bio onaj seksualni.









“Kad smo konačno spavali zajedno, odmah sam istrčala iz sobe, otrčala niz hodnik gola, samo trčala. Nisam znala kamo idem. Potrčao je za mnom s poplunom na sebi, zgrabio me i rekao: ‘Kamo ćeš? Ne idem nikamo, neću te ostaviti, ti si ista osoba.’ Odmah je shvatio kako se osjećam, a ja sam samo plakala. Željela sam uskočiti u ljubav i predanost. Morali smo učiti jedno o drugome. Trebalo je to biti ono što sam si priželjkivala, ali u trenutku me krivnja obuzela. Umjesto da se prepustim onome što je ljubavna i emocionalno sigurna veza i pobjegnem u najintimnijem i najzasluženijem trenutku, počela sam tiho plakati i bila sam toliko shrvana da sam skočila iz kreveta”, izjavila je.

Objasnila je i kako je bila zbunjena svojom reakcijom na seks u to vrijeme.

“Žao mi je te djevojke. Bila je dovoljno stara da vlada svojim tijelom, ali jednostavno nisam bila svjesna toga”, zaključila je.









Glumica je svjetsku slavu stekla ulogomu filmu “Plava laguna”, snimljenom 1980. godine, koji je u ono vrijeme izazvao velike kontroverze zbog razgolićenosti glavnih glumaca, koji su bili tinejdžeri.

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom, iako ona samu sebe dugo nije tako doživljavala, zbog čega se nije upuštala u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.