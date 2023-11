Brojni su mislili da će baš on zamijeniti Akija u Valjku, no sada je jasno zbog čega to nije tako

Autor: Barbara Grgić

Filip Rudan, jedan od finalista treće sezone The Voicea, u petak je izbacio svoj prvi studijski album. Iako su mnogi mislili da će upravo Filip postati dio Parnog Valjka nakon njegova izvrsnog nastupa na koncertu sjećanja na Akija, čini se da su solo vode razlog zbog čega to nije tako.

Ipak, s nagradama Porin za Novog izvođača godine (2022.) i Music Pub – Oliver za pjevača godine (2023.), nominacijom za Zlatni Studio te mnoštvom pohvala od strane struke i fanova iz svih dijelova svijeta, mladi pjevač, gitarist i autor neupitno je zauzeo svoje mjesto na glazbenoj sceni.





U album uložio puno truda

„U album je uloženo puno truda, ljubavi, rada i – puno mozganja, a sve to kako bismo publici približili atmosferu i emocije koje vode svaku od pjesama. Sad kad je napokon tu, nadam se da se to i osjeti”, opisuje Filip Rudan koji ističe kako mu slušatelji i publika iznimno puno znače te im neizmjerno zahvaljuje na golemoj podršci i strpljenju.

Poručuje: „Ovo je za vas! Vi me motivirate i formirate u glazbenika kakav sam danas. Nadam se da će vam se svidjeti i da ćete se uspjeti povezati s albumom. Pišite mi dojmove!”

View this post on Instagram A post shared by Filip Rudan (@filip_rudan)









Album nazvan „Everyday View” od danas, 24. studenog, globalno je dostupan na svim glazbenim platformama, a ako je suditi prema reakcijama na samu najavu – Filip će ovih dana imati puno posla s čitanjem komentara i odgovaranjem na poruke na društvenim mrežama.

Jedan od omiljenih mladih domaćih kantautora dodaje kako mu ovo debitantsko izdanje osobno puno znači te da je, budući da je iznimno povezan sa svakom pjesmom, njemu i suradnicima bilo prilično izazovno pronaći točno onaj sound i vibru koja pogađa posebnu emociju kojom je vođen. „I, evo, sretan sam što smo u tome uspjeli: ponosno predstavljam ono što odsad možete čuti od prve do zadnje pjesme kad kliknete play na ‘Everyday View'”, zaključuje.

Dvije godine je stvarao album

Album je nastajao u periodu od dvije godine unutar kojih je Filip publici putem singlova redovito otvarao vrata koja vode u njegov svijet. Nakon redom radijskih uspješnica popraćenih glazbenim spotovima – „He’s Not The One”, „Razine”, „Girl With The Brown Puppet” i „The Outside” – najnoviji singl koji se izdvaja s albuma je istoimeni „Everyday View” za kojeg će nešto kasnije biti predstavljen i prateći estetski video.









Podsjetimo, mnogi su mislili da će Filip Rudan naslijediti Akija Rahimovskog u Parnom Valjku, no momci su se ipak odlučili za Igora Drvenkara.