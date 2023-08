Brojne Hrvatice opisale neugodno iskustvo: ‘Mene tri dana probadalo i micalo se kao beba’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon što su mnogi građani iskazali čuđenje činjenicom kako se, iako iznimno rijetko, ipak može dogoditi da žene ne znaju da su trudne, niti da je na njihovom tijelu primjetno da nose bebu do samog poroda, jedna je žena opisala jedno drugačije iskustvo s kojima se susrela, a koje je mnoge gotovo jednako začudilo, ali i šokiralo. Naime, žena je zatražila savjete i iskustva drugih žena nakon što je shvatila kako nije ima li simptome trudnoće ili problema sa crijevima, a ubrzo se pokazalo kako su mnoge žene osjetile iste neugodne simptome.

“Molim vas za pomoć da ne izludim dok ne dođem kod doktora na red. Pijem pilule preko godinu dana, uredno bez preskakanja, međutim ja sam prije 2-3 dana osjetila nekakvo micanje u trbuhu koje ne prestaje. Napravila tri testa za trudnoću koja su ispala negativna. Nemam mira. Jel’ moguće da sam trudna 3-4-5 mjeseci, a da test to nije mogao pokazati. Ili mi crijeva mogu tako raditi…. Help drage mame!!!”, glasila je poruka objavljena u Facebook grupi Mamine tajne anonimne i javne.

‘Balon plina’ ili znak za uzbunu

“Plinovi u crijevima. Nedavno mi je takav balon plina prošao da sam vidjela kako se miče. Točno takav filing sam imala u trudnoćama”, “Crijeva znaju bit dosta pokretljiva. Mene tri dana probadalo i micalo se kao beba”, opisivale su žene, a javile su se i one koje su se zbog simptoma koje je opisala gospođa u objavio obratile liječniku i doznale za vrlo ozbiljne dijagnoze.

“Meni to bilo od mioma, kad sam izvadila sve prestalo”, “Većina je napisala da je to moguće radi crijeva, ja bih dala savjet da napravi ultrazvuk abdomena jer eto baš takvo pulsiranje se meni javlja i otkrivena mi aneurizma i meni kad sam znala prije osjetit tak prvo bilo rad crijeva ali eto slučajno otkrila nešto drugo, tako da treba sve otkloniti i provjeriti”, “Ili crijeva ili tumorske ciste kod oba jajnika kao kod mene. Odite ginekologu da vam napravi ultrazvuk i u bolnicu na obični ultrazvuk. U trbuhu mi se stalno nešto micalo i bila sam napuhnuta, izgledala kao trudnica. Ne igrajte se, zdravlje je u pitanju”, opisale su članice popularne Facebook grupe i time jasno dale do znanja zabrinutoj ženi da svakako treba posjetiti svog liječnika.

S druge strane, oni koji su se zapitali koji bi bili drugi razlozi zašto su neke žene posumnjale na trudnoću, iako je bila riječ tek o običnoj nadutosti, postoji još jedno zanimljivo pojašnjenje.

Naime, iako uistinu mogu postojati slični osjećaji koji se javljaju u ranim znakovima trudnoće, poput osjećaja bubrenja, laganih grčeva ili pucketanja u trbuhu, koji se povezuju s oba stanja, što se pak može povezati i s jakom osjetljivošću na vlastite tjelesne promjene koje se ponekad zbog toga mogu krivo interpretirati, postoje i psihološki faktori kao što su želja za trudnoćom ili strah od iste, što može utjecati na to da žena određene tjelesne promjene pogrešno tumači.