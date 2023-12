Britanac pričao o Nikoli Tesli, iznio jezive činjenice: ‘Bio je opsjednut, borio se s tim’

Autor: I.D.

Britanac Paul Bradbury, koji već 20 godina živi u Hrvatskoj, pokrenuo je novi video projekt pod nazivom One Minute Croatia. “Ljudi sve manje čitaju i pažnja im ne traje dugo. Jasno je da se svijet medija jako brzo mijenja. Zbog toga sam nevoljko odlučio prihvatiti tu promjenu”, napisao je Paul na portalu Total Croatia News.

“Kako Hrvatsku najbolje predstaviti svijetu uz sva znanja i iskustva u kojima sam imao sreću uživati? Upoznajte One Minute Croatia, naš najambiciozniji projekt do sada, 60 sekundi (nadam se) zanimljivog sadržaja, 365 dana u godini”, dodao je. Naime, svaki dan Paul će imati jednu temu o pet iznenađujućih činjenica o nečemu vezanom za Hrvatsku, ovoga je puta to bio Nikola Tesla.

Tesla je postao opsjednut brojem 3

“Kao i mnoge inteligentne osobe, Nikola Tesla borio se sa psihičkim problemima, uključujući OCD koji je postajao sve intenzivniji. Godine 1917. Tesla je postao opsjednut brojem 3 – u bazenu je uvijek plivao točno 33 kruga, a u hotelu bi uvijek rezervirao sobu čiji je broj 3 ili djeljiv s 3. Tesla je obožavao prirodu i životinje, posebno golubove.

Mrzio je bisere i odbijao je razgovarati s bilo kojom ženom koja bi ih nosila. U mladosti je bolovao od kolere i bio je jako loše. Osim toga, mrzio je dodirivati svoju kosu i rukovati se s ljudima”, ispričao je Bradbury između ostaloga u videu.









‘Tko ne zna hrvatski jezik je budala’

Inače, poznati bloger iz Manchestera, Paul Bradbury, čija videa na YouTubeu gledaju milijuni, nedavno je gostovao u emisiji “Kod nas doma“. Govorio je o svojoj ljubavi prema Hrvatskoj u kojoj živi 21 godinu, a na kraju čak i progovorio hrvatski. Paul je najprije živio u Dalmaciji, a posljednjih godina uživa u životu u Zagrebu. Za sebe je rekao da je jako pozitivna osoba, što je, kaže, čudno u Hrvatskoj.

Naime, on tvrdi da Hrvati “prirodno razmišljaju negativno”, odnosno, kako se kaže, da je kod nas čaša uvijek napola prazna ili skroz prazna. Upitan na kraju kako mu ide učenje hrvatskog jezika, dalo se naslutiti da je Paul jezik dosta učio i kroz razgovor s prijateljima i poznanicima iz Hrvatske. “Teško, ali to je svjetski jezik. Tko ne zna hrvatski jezik je budala”, simpatično je poručio Paul Bradbury.