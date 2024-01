Britanac pokušao ispaliti raketu iz usta za Novu godinu: Pogledajte rezultat

Proslava i doček nove 2024. godine sada su već iza nas, no dojmovi se mnogima i dalje sliježu. Sada se pak društvenim mrežama počela širiti snimka jedne posebno bizarne proslave u Velikoj Britaniji, gdje se jedan mladić odlučio na opasan podvig.

Britanac, koji se na platformi X predstavlja kao Rhysie, pokušao je obilježiti doček ispaljivanjem rakete iz vlastitih usta. Bitno je napomenuti kako je ovo iznimno opasna stvar koju nitko ne bi trebao pokušavati, što i sama snimka donekle dokazuje.

Happy New Year everyone ! Just tried to shoot a firework out me mouth, must be a dud pic.twitter.com/MX4TCv6SUA

— Rhysie J (@CptnPubWatch) January 1, 2024