Britanac htio impresionirati Hrvaticu pa se osramotio, zbog svijeće: ‘Sad mi se svi smiju’

Autor: I.D.

Tugs Ward, Britanac, fotografi i TikToker koji je na svoju listu posjećenih zemalja upisao njih već preko 30, no Hrvatsku je odabrao kao savršenu za dobar život. Od svih zemalja koje je posjetio, Tugs je učinio naizgled jednostavnu stvar – došao je na godišnji odmor u Hrvatsku i ostao.

Ovaj TikToker nasmijao je Hrvate videom koji je snimio kako bi se pohvalio idejom za romantičnu večeru. “Ovo je moja najgluplja pogreška koju sam napravio u Hrvatskoj. Htio sam napraviti lijepu romantičnu večeru za svoju dragu pa sam otišao u trgovinu i kupio svijeću. Kad sam došao doma sve sam priredio, imao sam svijeću, pripremio sam jelo i sve stavio na stol”, započeo je Tugs.





‘Nisam imao pojma o tome’

“Kada sam bio siguran da sam sve sredio, poslikao sam romantičnu večeru i svijeću i poslao sam to prijatelju Hrvatu. Njegov odgovor je bio: Koji k**** ta svijeća radi na stolu?”, rekao je TikToker i pokazao je svijeću koju Hrvati kupuju za na groblje.

“Nisam imao pojma da se te svijeće u Hrvatskoj kupuju kako bi se stavljale na grobove. Naravno moj prijatelj iz Hrvatske svima je slao tu fotografiju i postao sam predmet zezancije u društvu. Sada mi se svi smiju. I svaki put kada dođu u moju kuću, donesu mi po jednu svijeću za groblje”, otkrio je simpatični Britanac.









Odmah su se zaredali komentari ispod ovog videa: “To ti nije greška, to ti je dobra prilika za pribaviti prijatelje”, “Ajme kako si to mogao napraviti”, “Meni je to ekstra romantično, dok nas smrt ne rastavi”, “Lik kupio lampaše, haha”, “Znači, umirem od smijeha”, “Još jedan savjet prijatelju, nemoj kupovati krizanteme jer one također idu na groblje…”

“Što vi u Britaniji onda stavljate na grobove?”, upitala ga je jedna pratiteljica, a Tugs je odgovorio: “Cvijeće.”









“Ovo je takav urnebes, mislio je kako je poentirao, a on napravio kaos”, “Lik je plakanje teško”, “Obožavam kada stranci ovako fulaju kod nas, uvijek se dobro nasmijem”, “Ajme neugode da ti je došla ženska”, “Meni bi to bilo baš fora”, komentiralo se.