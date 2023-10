Brenina snajka ruši rekorde, najavljen i treći koncert u zagrebačkoj Areni: ‘Ostvarili su mi se snovi’

Autor: Barbara Grgić

Zagreb će tri dana plesati uz pjesme najveće regionalne zvijezde današnjice – Aleksandre Prijović koja je upravo najavila svoj treći koncert u zagrebačkoj Areni! Nakon što su ulaznice za prva dva koncerta rasprodane u rekordnom roku, popularna Prijović ne krije oduševljenje kao ni zahvalnost prema svojoj vjernoj publici koju je ponovno odlučila razveseliti.

View this post on Instagram

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

Nakon Beograda, Zagreb!

“Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo otvaramo i treću zagrebačku Arenu – vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ‘Istoka do Zapada’ je krenula i to najljepše što je mogla”, poručila je Aleksandra Prijović za Extra FM.

Popularna pjevačica proteklih dana je održala tri spektakularna nastupa u prepunoj beogradskoj Štark Areni i svojim fanovima priredila koncerte za pamćenje:”Nisam mogla suspregnuti emocije, niti sakriti suze. Sada kada gledam snimke, nemam osjećaj da sam to ja. Iskreno, kao da sam sve to sanjala”, izjavila je Aleksandra u svom prvom intervjuu nakon beogradskog trijumfa samo za slušatelje Extra FM-a.









Pazila je na svaki detalj

Potrudila se oko svakog detalja, te je oduševila glasom, emocijom, energijom, ali i vizualnim i scenskim efektima. Ništa manje se ne očekuje ni u Zagrebu.

Povučena mlada djevojka koja se u zvjezdano nebo vinula zahvaljujući ogromnom talentu i vrijednom radu postala je miljenica publike, što potvrđuje i činjenica da je jedina mlada regionalna zvijezda koja će održati tri koncerta u nizu u zagrebačkoj Areni, a tek joj je 28 godina.

Podsjetimo, Prijović je ovom turnejom ostvarila svoj veliki san, a srpski mediji već su se uvelike raspisali i o zaradi Brenine snahe. Naime, prema proračunima medija, Prijović će, nakon što otplati sve troškove i porez, za samo tri noći pjevanja zaraditi 946.206 eura.