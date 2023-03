BRENA ŠOKIRALA POZNATOG SRBINA: ‘Ja sam pao pod miksetu, nisam mogao vjerovati što čujem’

Pjevačica Lepa Brena ovih se tjedana našla pod povećalom domaće javnosti zbog hit predstave o njenom životu koja se trenutno prikazuje po gradovima u Hrvatskoj te je polučila veliki uspjeh.

Vade se razni detalji iz njenog života i secira svaki poznati djelić, a jedan od onih koji su se istaknuli govori o tome kako se u početku karijere susretala s brojnim predrasudama.

Naime, bilo je onih koji su podcjenjivali njenu inteligenciju, a jedan od njih je bio i pisac, pjesnik i novinar Duško Radović. Priča o njihovom neobičnom susretu otkrivena je u dokumentarnom filmu “Lepa Brena – Godine Slatkog greha”, na što je podsjetio net.hr.





Radio-voditelj i rock kritičar Marko Janković u dokumentarcu je otkrio kako je izgledao njihov susret, te da je Radović bio taj koji je inzistirao da se upozna s Brenom.

“Duško Radović je, kada je bila pauza, došao do mene i pitao me može li upoznati Brenu. Rekao sam mu da to nije nikakav problem, a potom sam ih upoznao. On je pružio ruku Breni i rekao: ‘Dobar dan, ja sam Duško Radović’, Brena mu je na to odgovorila: ‘Što mi se predstavljate? Ja vas znam. Svakog jutra slušam ‘Beograde, dobro jutro”. Ona je tada Duška fascinirala! On je izustio nešto nevjerojatno. Rekao joj je: ‘Ja sam došao da vam se ispričam, jer sam mislio da ste vi glupi”, rekao je Janković.

“Ja sam pao pod miksetu, nisam mogao vjerovati što čujem! Duško je bio očaran Brenom i uputio joj je ispriku samo zbog pomisli da nije inteligentna”, rekao je Marko Janković u dokumentarnom filmu “Lepa Brena – Godine Slatkog greha”.